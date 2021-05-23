Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Сельское хозяйство

Космический мониторинг выявил около 10 млн га неиспользуемых земель

Автор:  
Сара Кабикызы
23 Мая 2021, 10:12
Космический мониторинг выявил около 10 млн га неиспользуемых земель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С помощью казахстанских спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) выявлены миллионы гектаров неиспользуемых земель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Генеральной прокуратуры РК, только за период с 2018 по 2019 годы геосервисы национальной компании «Қазақстан Ғарыш Сапары» (ҚҒС) позволили выявить более 37 тысяч неиспользуемых земельных участков площадью 9,6 млн. га, кадастровая стоимость которых составила порядка 700 млрд. тенге.

«Самовольное занятие земельного участка — наиболее распространенный вид нарушения земельного законодательства, и космический мониторинг эффективно определяет случаи самозахвата земель. Системная работа в этом направлении ведется с 2016 года, когда Генеральной прокуратурой РК был разработан проект «Земля по Закону - прекратим массовый самозахват». А с 2018 года к реализации этого проекта подключились ресурсы нашей компании по космическому мониторингу с использованием данных ДЗЗ»,- рассказали нашему агентству в АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Данные предоставляются пользователям через геосервис компании. В процессе мониторинга выделяются контуры строящихся или уже возведенных объектов, которые отсутствуют в базе Автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра (АИСГЗК) и публикуются на геосервисе.

Возможность выявления нарушений по данным космического мониторинга помогла повысить эффективность надзора и оперативность реагирования областными прокуратурами.

По информации пресс-службы компании «ҚҒС», на сегодняшний день возвращено в оборот или государству свыше 12 тыс. земельных участков общей площадью 6 млн. га с суммарной кадастровой стоимостью более 150 млрд. тенге. В основном это сельскохозяйственные земли.


Освоение космоса   Сельское хозяйство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов