Космический корабль SpaceX взорвался в момент испытания

Зрители онлайн-трансляции NASASpaceFlight были шокированы происходящим.

ANOMALY! Just before Ship 36 was set to Static Fire, it blew up at SpaceX Masseys!



Live on X and YT:https://t.co/GPjZIX1Zyd pic.twitter.com/CfZhDeSGae — NSF — NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) June 19, 2025

У прототипа ракеты Starship, предназначенного для десятого испытательного полёта, возникла серьёзная нештатная ситуация во время наземного стендового теста. Во время заправки ракетного топлива произошёл мощный взрыв.

— Наша команда на Starbase в сотрудничестве с местными властями активно работает над обеспечением безопасности испытательного стенда и прилегающей территории. Угрозы для жителей близлежащих населённых пунктов нет. Мы просим не приближаться к району проведения работ до завершения операций по обеспечению безопасности, — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX потеряла связь с прототипом космического корабля Starship во время девятого испытательного полета.