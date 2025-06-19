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    13:57, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Космический корабль SpaceX взорвался в момент испытания

    В Техасе взорвался прототип ракеты Starship Ship 36 во время статического огневого испытания на стенде Starbase, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Космический корабль SpaceX взорвался в момент испытания
    Фото: x.com/NASASpaceflight

    Зрители онлайн-трансляции NASASpaceFlight были шокированы происходящим.

    У прототипа ракеты Starship, предназначенного для десятого испытательного полёта, возникла серьёзная нештатная ситуация во время наземного стендового теста. Во время заправки ракетного топлива произошёл мощный взрыв.

    — Наша команда на Starbase в сотрудничестве с местными властями активно работает над обеспечением безопасности испытательного стенда и прилегающей территории. Угрозы для жителей близлежащих населённых пунктов нет. Мы просим не приближаться к району проведения работ до завершения операций по обеспечению безопасности, — заявили в компании.

    Ранее сообщалось, что компания SpaceX потеряла связь с прототипом космического корабля Starship во время девятого испытательного полета.

    Теги:
    Америка Освоение космоса США Космос
    Адель Харламова
    Адель Харламова
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