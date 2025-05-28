Девятый испытательный пуск корабля Starship закончился неудачей

«Мы потеряли связь с кораблем пару минут назад. Таким образом, девятое летное испытание подошло к концу», — сказал представитель SpaceX во время прямой трансляции.

Корабль стартовал в 18:36 по местному времени с площадки Starbase на юге Техаса. После отделения ракеты-носителя Super Heavy связь с ней была потеряна — по плану она должна была приводниться в Мексиканском заливе.

Через полчаса полета корабль, который пролетел дальше, чем во время двух предыдущих полетов, начал хаотично вращаться, после чего с ним также потеряли связь. Предположительно, он совершил оборот вокруг Земли и разрушился после вхождения в атмосферу в районе Индийского океана.

Во время полета у корабля не открылись люки грузового отсека, которые должны были вывести на орбиту полезную нагрузку — имитаторы спутников Starlink. Кроме того, произошла утечка топлива.

Во время девятого полета сверхтяжелая ракета-носитель Super Heavy впервые использовалась повторно. В прошлый раз она благополучно вернулась на стартовую площадку в Техасе, но в этом полете такая задача не ставилась.

В SpaceX заявили, что проанализируют причины инцидента и извлекут из него уроки. Компания заявила, что испытания помогут повысить надежность Starship.

По словам основателя SpaceX Илона Маска, теперь они будут проходить чаще.