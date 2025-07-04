Космический грузовик «Прогресс МС-31» отправился к МКС

Старт с 31-й площадки космодрома Байконур состоялся в назначенное время и прошел в штатном режиме. Прямая трансляция с Байконура велась в социальных сетях Роскосмоса.

Фото: кадр из трансляции

Первая и вторая ступень ракеты-носителя отделились согласно циклограмме полета, на девятой минуте состоялось отделение космического грузовика «Прогресс МС-31» от третьей ступени и корабль вышел на орбиту.

Фото: кадр из трансляции

Космический грузовик пристыкуется к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС) через двое суток, 6 июля 2025 года.

«Прогресс МС31» доставит на орбиту 2625 кг грузов, в том числе 1205 кг сухих грузов для экипажа МКС-73 и систем станции, 950 кг топлива, 420 кг воды и 50 кг азота.

С начала 2025 года состоявшийся запуск был третьим по счету, все старты с Байконура состоялись по программе Международной космической станции.

28 февраля 2025 года состоялся запуск ракеты с кораблем «Прогресс МС-30», а 8 апреля к МКС отправился экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-27».

На Международной космической станции (МКС) в настоящее время работают космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, а также астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонатан Ким и астронавт JAXA Такуя Ониши, который сейчас выполняет обязанности командира МКС.