Ночной старт с Байконура: где посмотреть прямую трансляцию
На космодроме Байконур государственная комиссия дала разрешение на заправку топливом и запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-31», передает корреспондент агентства Kazinform.
Заседание госкомиссии состоялось за шесть часов до старта. Пуск назначен в 00:32 по времени Астаны 4 июля 2025 года, со стартового комплекса 31-й площадки космодрома.
— Прямую трансляцию запуска с Байконура, которая начнется в 00 часов по времени Астаны, можно посмотреть в социальных сетях, — сообщает пресс-служба Роскосмоса.
На Байконур, несмотря на изнуряющую жару в +42 градуса, прибыло немало туристов для наблюдения за пуском ракеты, и ночной старт на фоне безоблачного неба ожидается быть зрелищным.
Космический грузовик «Прогресс МС- 31», который полетит к Международной космической станции (МКС), повезет туда питание, воду, топливо и другие грузы, необходимые для работы МКС и экипажей космонавтов и астронавтов.