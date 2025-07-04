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    23:42, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Ночной старт с Байконура: где посмотреть прямую трансляцию

    На космодроме Байконур государственная комиссия дала разрешение на заправку топливом и запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-31», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Байконур
    Фото: И.Тимошенко

    Заседание госкомиссии состоялось за шесть часов до старта. Пуск назначен в 00:32 по времени Астаны 4 июля 2025 года, со стартового комплекса 31-й площадки космодрома.

    — Прямую трансляцию запуска с Байконура, которая начнется в 00 часов по времени Астаны, можно посмотреть в социальных сетях, — сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    На Байконур, несмотря на изнуряющую жару в +42 градуса, прибыло немало туристов для наблюдения за пуском ракеты, и ночной старт на фоне безоблачного неба ожидается быть зрелищным.

    Космический грузовик «Прогресс МС- 31», который полетит к Международной космической станции (МКС), повезет туда питание, воду, топливо и другие грузы, необходимые для работы МКС и экипажей космонавтов и астронавтов.

    Теги:
    Байконур МКС Освоение космоса Космос
    Сара Кабикызы
    Сара Кабикызы
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