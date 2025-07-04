Ночной старт с Байконура: где посмотреть прямую трансляцию

Заседание госкомиссии состоялось за шесть часов до старта. Пуск назначен в 00:32 по времени Астаны 4 июля 2025 года, со стартового комплекса 31-й площадки космодрома.

— Прямую трансляцию запуска с Байконура, которая начнется в 00 часов по времени Астаны, можно посмотреть в социальных сетях, — сообщает пресс-служба Роскосмоса.

На Байконур, несмотря на изнуряющую жару в +42 градуса, прибыло немало туристов для наблюдения за пуском ракеты, и ночной старт на фоне безоблачного неба ожидается быть зрелищным.

Космический грузовик «Прогресс МС- 31», который полетит к Международной космической станции (МКС), повезет туда питание, воду, топливо и другие грузы, необходимые для работы МКС и экипажей космонавтов и астронавтов.