Космический аудит: в Актобе чиновников наказывают за скрытые свалки

В текущем году в ходе космического мониторинга было выявлено 119 полигонов отходов. При этом местный исполнительный орган успел расчистить лишь треть из них, передает корреспондент Kazinform.

Как сообщили в департаменте экологии Актюбинской области, в 2026 году на территории города Актобе и пяти районов зафиксировано 119 свалок. Все они образовались в результате действий неустановленных лиц, выгрузивших мусор в неположенных местах.

- В районах Алматы и Астана города Актобе, а также в Алгинском, Мартукском, Мугалжарском, Хромтауском и Каргалинском районах ликвидировано 37 выявленных свалок, то есть 31 процент. За несвоевременное уничтожение мусора должностные лица города Актобе, городских районов Алматы и Астана, Мартукского, Байганинского районов, а также отдела жилищно-коммунального хозяйства привлечены к административному штрафу на общую сумму более 300 тысяч тенге. Космический мониторинг по области будет проводиться до ноября, - проинформировали в департаменте экологии Актюбинской области.

Ранее жители Актобе жаловались на проблемы с вывозом мусора.