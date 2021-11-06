Космические технологии более пятисот раз выручали пожарных ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели ВКО подвели итоги пожароопасной обстановки в регионе. Начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Серик Амангелдин рассказал об итогах пожароопасного сезона, который завершается 8 ноября. На территории области зарегистрировано 194 лесных пожаров, уничтоженная огнем лесная площадь составила 669,24 га, зарегистрировано семь степных пожаров на площади 490 га, 293 загорания на площади 7 936,5 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Для обеспечения пожарной безопасности в области действовало 69 мобильных групп, численностью 384 человека из числа сил гражданской защиты, местной полицейской службы, лесных учреждений и местных исполнительных органов, которыми проведено 1 967 рейдовых мероприятий, по результатам выявлено 265 нарушителей требований пожарной безопасности.

Сотрудниками ДЧС ВКО возбужден 261 административный материал по статье 336 КРКобАП «Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов» и 4 материала по ч. 1 ст. 410 КРКобАП. Проведено 308 круглых столов с охватом 2 443 человек и 344 схода с сельхозпроизводителями.

Департаментом по ЧС ВКО заключен договор с ТОО «Geosat» о передаче данных космического мониторинга по термоточкам. На сегодняшний день с помощью космических технологий спасатели вовремя обнаружили и предотвратили распространение огня 541 раз. С начала пожароопасного периода получено 824 снимка, пожарными подразделениями ДЧС ВКО оперативно отработана 541 термоточка, что не дало огню распространиться дальше. Главный специалист Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Нурлан Саттыбаев отметил, что на территории государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области произошло четыре крупных лесных пожара площадью более 25 га. В течение пожароопасного сезона Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекцией проводился мониторинг за лесными пожарами в тесном сотрудничестве с АО «НК «Казахстан Ғарыш Сапары». Приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира с 8 ноября завершается пожароопасный сезон на территории государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области.