«Космические» цены на сено возмущают жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области высокие цены на корма для сельхозживотных заставляют людей пускать скот под нож. Какие меры принимаются со стороны местной власти, в прямом эфире сообщил аким области Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Возмущенные сельчане уверены, что власти цены на корма не контролируют. Иначе тюк сена не продавали бы по 12-15 тысяч тенге. По словам акима области, во всех районах даже создали специальные оперативные штабы, которые контролируют цены и обеспечение сельчан кормами.

«В целом по стране сложная ситуация сложилась с кормами. Год засушливый. В большинстве районов осадки выпали поздно. Это отразилось на кормах. Мы заключили меморандумы между агроформированиями и районами по сдерживанию и отпуску по незавышенным ценам. Вместе с тем есть отдельные предприниматели, которые пытаются на этом сыграть и увеличить стоимость. Мы это видим. Поэтому проводим соответствующие ярмарки. Цена на сено не должна превышать 15 тысяч тенге за тонну. Затраты на сбор одной тонны не выше этой суммы, даже дешевле. Специально запрашивал у сельхозтоваропроизводителей расходы на сбор одной тонны сена – 8-9 тысяч тенге. Районные акиматы и штабы должны за этим следить», - прокомментировал К. Аксакалов.