Космическая тема станет лейтмотивом шоу Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген рассказал о своем предстоящем сольном концерте «Arnau tour ENVOY», который пройдет 10 декабря в Нью-Йорке (США), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я счастлив продемонстрировать миру нашу культуру через шоу «Arnau tour ENVOY». Зрители концерта в Нью-Йорке смогут познакомиться с самобытным казахским творчеством в современной интерпретации. Именно над этим мы сейчас работаем всей нашей командой. Я хотел бы отметить, что каждый, кто причастен к этому проекту - настоящий профессионал», - сказал Димаш Кудайберген.

В подготовке концертной программы заняты молодые казахстанские профессионалы, их средний возраст – 25 лет.

Хореографы нью-йоркского шоу Димаша – Куаныш Бекен и Арсен Именов. Куаныш Бекен был признан «The Best Choreographer 2018» по версии ISDS, выступал в качестве хореографа-постановщика телевизионных проектов, клипов, больших концертов эстрадных звезд. Арсен Именов работает в направлении c ontemporary art и пробует себя в различных европейских танцевальных труппах.

Все хореографические элементы будут исполнены командой из десяти казахстанских танцоров, в числе которых финалист шоу «Танцы на ТНТ» Александр Ли, выступавший с сольной композицией на концерте «ARNAU». Доработанную и улучшенную версию этого номера смогут увидеть зрители в Нью-Йорке.

DQ_band – музыканты, участвующие в концерте, являются уникальными мультиинструменталистами. Каждый участник коллектива мастерски владеет несколькими музыкальными инструментами.

Яркие образы Димаша для афиш запечатлены казахстанским фотографом Евгенией Волковой. Разработкой постера занимался молодой и яркий представитель жанров c ontemporary art и n ew m edia a rt Ринат Абдрахманов. Ринат с помощью визуальных эффектов смог выразить концептуальную идею шоу в графической обработке. Дизайн всех афиш «Arnau tour ENVOY» принадлежит молодому дизайнеру из Алматы Анастасии Шиповаловой.

Над промо-роликом шоу работал талантливый оператор-постановщик Азамат Дулатов. В портфолио Азамата фильмы и клипы для казахстанских и российских звезд. Видео для «Arnau tour ENVOY» снимали на фоне невероятного ландшафта Чарынского каньона. Дополнительные съемки проходили в павильоне, где записаны некоторые хореографические элементы. Основой для ролика стала казахская песня «Дүрдараз».

Над образами Димаша и других участников постановки работала стилист Анель Нурашева. Она сумела прочувствовать артиста, концепцию шоу и выстроить правильные образы, помогающие целостно воспринимать всю программу. К процессу подготовки образов подключились и другие казахстанские дизайнеры.

Вместе с командой Димаша Нью-Йорк посетит коллектив театра «Астана балет». Команда удивляет публику в Казахстане и за его пределами с 2013 года. Репертуар театра – яркий и самобытный, здесь можно наблюдать синтез национальной хореографии с классическим и современным стилями.

Многогранность профессионалов, работающих над созданием этого космического шоу, является отражением личности Димаша – целостной и разносторонней. Организаторы шоу уверены, что труд их команды получит высокую оценку зрителей.

Концепция «Arnau tour ENVOY» включает лучшие моменты концертной программы «ARNAU», с которой Димаш выступил в городе Нур-Султан летом 2019 года. Этот концерт был посвящением артиста своей земле, новое шоу олицетворяет Димаша как посланника казахской культуры и музыки всему миру.

Лейтмотивом нового шоу станет космическая тема безграничности Вселенной. В шоу будут исполнены как старые хиты, так и новые произведения, которые создаются специально для этой программы. Димаш исполнит песни на казахском, английском, русском и китайском языках.