Космическая медицина вполне земная вещь - ученый Исабеков

30 Ноября 2022, 19:54

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Несколько дней назад в Токио состоялась 68-я конференция Японской ассоциации аэрокосмической медицины, участие в которой принял молодой казахстанский ученый Галымжан Исабеков. О космической медицине сегодня, своих планах в науке Галымжан Исабеков рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

Галымжану Исабекову 32 года, родился и вырос в Кентау, после средней школы поступил на медицинский факультет Пекинского университета, по окончании продолжил обучение по программе нейрохирургической резидентуры Пекинского института функциональной нейрохирургии.

Интерес к космической медицине у него возник не вдруг. Именно Байконур на родной земле помог объединить два понятия - «медицина» и «космос» - в одно главное направление в жизни.

Благодаря своему упорству, практическому опыту, знанию языков Галымжан находит свою нишу в сфере космоса. Летом 2021 года врач-ученый Исабеков становится докторантом Университета Флориды, работает в лаборатории и участвует в нескольких проектах, финансируемых NASA. Главной темой его исследований стало изучение работы мозга астронавтов в условиях долгосрочного пребывания в невесомости.

- Галымжан, с чем Вы поехали на эту конференцию в Японию?

- В Университете Флориды, где я сейчас работаю, есть коллаборация с Японским обществом аэрокосмической и экологической медицины, которая является одной из академических исследовательских организаций, сотрудничающих с Научным советом Японии, и стремится содействовать исследованиям и разработкам в области аэрокосмической медицины и медицины окружающей среды. Конечно, я был очень заинтересован и рад попасть на эту конференцию.

Мне предложили рассказать о пилотируемой космической программе Казахстана. Мой доклад на конференции был посвящен истории казахстанских пилотируемых космических полетов, анализу полетов и отбора космонавтов. Представил обзорную информацию о нашей стране, где находится космодром Байконур, рассказал о пяти космических программах, выполненных тремя казахскими космонавтами Токтаром Аубакировым, Талгатом Мусабаевым и Айдыном Аимбетовым.

И у нас в Казахстане, и в Японии не так много космонавтов, поэтому, по моему мнению, необходимо развивать наукоемкую часть космических исследований. В этом плане у японцев многому можно поучиться, они очень сильны в вопросах изучения генетики, молекулярной медицины. В этом плане я надеюсь получить самые новые знания и большой опыт. Учиться у лучших - это моя цель. Поэтому я сейчас в Америке и в Японии. Участие в этой конференции, где присутствовали ученые космической медицины, астронавты, которые рассказали о своих экспериментах по изучению мозга в невесомости, было для меня особенно интересным.

- Можно подробнее узнать о Ваших исследованиях по изучению работы мозга человека в космосе?

- Проект выявляет стойкость мозговых изменений, вызванных космическими полетами, и рассчитан на пять лет. Эксперименты определяют влияние изменений в мозге на здоровье и работоспособность астронавтов в длительных экспедициях, в том числе, в дальнем космосе. На основе данных составляется график восстановления изменений центральной нервной системы, вызванных условиями космического полета.

Я тоже занимаюсь исследованием показателей астронавтов перед полетом, сразу после полета и спустя определенные промежутки времени. При невесомости жидкость в организме распределяется не так, как на Земле. Если вы могли заметить, у космонавтов и астронавтов во время первых видео-сеансов связи лица выглядят опухшими. У них, в условиях невесомости, вся жидкость поднимается к голове, наполняет кровяные сосуды. Потом, со временем, если человек долгое время находится в невесомости, эта жидкость распределяется к центру, не в ноги, а в туловище. Кроме того, есть и функциональные изменения в головном мозге. Временно «замораживаются» некоторые функции и добавляются другие. И это видно по снимкам МРТ. Определенные участки в мозге увеличиваются, другие уменьшаются. Также подвергаются изменениям и когнитивные функции: восприятие информации, обработка и анализ информации, запоминание и хранение.

- Планируете ли Вы возвращаться в Казахстан и когда?

- Конечно. Если планировать реально, то считаю правильным открыть институт (лабораторию) медико-биологических проблем при одном из вузов Казахстана. К примеру, в Назарбаев Университете есть техническая и научная основа, кадры для реализации плана по развитию космической медицины. И это должен быть международный центр науки - российской, казахстанской, японской. Пока же сегодня нахожусь в Японии, работаю здесь в одной из клиник. Я хочу быть среди местных ученых, чтобы принять участие при получении, к примеру, первых данных при долгосрочном нахождении астронавтов на Луне.

Конечно, домой хочется. 12 лет жил и работал в Китае, потом в Америке, сейчас в Японии. Но мне нужно еще время, чтобы получить новые знания, опыт, обновить научные эксперименты с передовыми университетами. И в США, и в Японии побывал во многих научных лабораториях и убедился, что космическая медицина вполне земная вещь. К примеру, недавно мы посетили лабораторию космических растений на основе материалов полета корабля «Апполон». На лунном грунте, привезенном более 50 лет назад, высадили и вырастили растения. Это знак к новым исследованиям Вселенной, полетам на Луну, другим планетам. Главное, есть цель, желание. Очень хочу привлечь к космическим исследованиям молодых ребят, студентов.

Недавно Президент страны Касым Жомарт Токаев в своем выступлении одной из главных своих задач назвал всемерную поддержку молодежи и отметил, что только трудом можно добиться успеха. Я думаю, что касается трудового этикета, нужно брать пример с Китая, Индии, где существует строгая дисциплина, порядок, патриотический подход к делу. Кстати, две недели назад встречался со студентами-медиками Назарбаев Университета. Они готовы стать участниками продвижения космической науки, космической медицины в стране.

Быть образованным по международным стандартам, работать и использовать свои знания и опыт в своем государстве, быть нужным Родине - это и моя мечта, и мой долг как гражданина своей страны.

- Спасибо, Галымжан, за интересный рассказ. Желаем Вам новых успехов и достижения всех поставленных целей!