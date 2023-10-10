Корью заболели 186 жителей области Жетысу

В области Жетысу с начала года зарегистрировано 255 случаев первично зарегистрированной кори, из них лабораторно подтверждено - 186 (72,9%), передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, лабораторно подтвержденных случаев среди детей до 14 лет - 155 (83,3%) случаев, 15-19 лет - четыре (2,2%), старше 20 лет - 27 (14,5%).

- Инкубационный период длится от 7 до 21 дня, источником болезни является больной человек. Заболевание передается воздушно-капельным путем от больного человека при разговоре, кашле или чихании. Заболевание является высоко заразным, то есть если человек ранее корью не болевший будет контактировать с больным корью - вероятность заболеть самому чрезвычайно высока (при отсутствии вакцинации). Вирус остается активным и контагиозным в воздухе или на инфицированных поверхностях в течение двух часов - отметил глава ДСЭК области Жетысу Асхат Чарапиев.

Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения, при которой поражается центральная нервная система человека. Корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире.

Начинается корь с повышения температуры, головной боли, кашля, насморка. Весьма типично поражение глаз - слезотечение, конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки век). Описанные симптомы, напоминающие ОРВИ, сохраняются 2-3 дня, а иногда 5-6 дней, после чего появляется сыпь - розовые пятнышки, которые, сливаясь друг с другом, превращаются в пятна и, появившись вначале на голове (за ушами, на лице), медленно опускаются вниз и в течение 2-3 дней добираются до ног.

По данным департамента, наиболее мощным, доступным и эффективным методом борьбы с инфекцией является вакцинация. Вакцина против кори создают надежный иммунитет, сохраняющийся более 20 лет.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок плановая вакцинация детей против кори проводится в возрасте 12-15 месяцев и повторно - в 6 лет. Никаких специальных средств для лечения кори нет, но вакцинация поможет избежать заболевания.