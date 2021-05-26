Кортеж выпускников: нарушителей наказали в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Выпускники школ, устроившие веселый кортеж на дорогах Алматинской области, наказаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области уточнили, что сегодня, 25 мая, в ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где группа молодых людей на четырех автомашинах на трассе Алматы-Бишкек грубо нарушала правила дорожного движения.

Полицейские сразу же установили участников инцидента и приняли меры к их задержанию.

«Установлено, что молодые люди, разъезжавшие по автодороге Алматы - Бишкек, привлекая внимание своим поведением, являются уроженцами Жамбылского района Алматинской области в возрасте от 17 до 22 лет. В результате все четыре авто задержаны и помещены на штрафную стоянку. В отношении водителей, двое из которых являются несовершеннолетними, составлены сразу несколько административных протоколов за каждое нарушение. Всего по данному факту составлено 15 протоколов, в том числе за управление транспортными средствами без государственных регистрационных номерных знаков, за открытие дверей и высовывание в оконные проемы во время движения и так далее», - сообщили в полиции.

С родителями несовершеннолетних ведется профилактическая беседа с участием сотрудников отдела образования.

Ранее видео кортежа появилось в сети.