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    19:10, 25 Май 2021 | GMT +6

    Кортеж выпускников: нарушителей наказали в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Выпускники школ, устроившие веселый кортеж на дорогах Алматинской области, наказаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе департамента полиции Алматинской области уточнили, что сегодня, 25 мая, в ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где группа молодых людей на четырех автомашинах на трассе Алматы-Бишкек грубо нарушала правила дорожного движения.

    Полицейские сразу же установили участников инцидента и приняли меры к их задержанию.

    «Установлено, что молодые люди, разъезжавшие по автодороге Алматы - Бишкек, привлекая внимание своим поведением, являются уроженцами Жамбылского района Алматинской области в возрасте от 17 до 22 лет. В результате все четыре авто задержаны и помещены на штрафную стоянку. В отношении водителей, двое из которых являются несовершеннолетними, составлены сразу несколько административных протоколов за каждое нарушение. Всего по данному факту составлено 15 протоколов, в том числе за управление транспортными средствами без государственных регистрационных номерных знаков, за открытие дверей и высовывание в оконные проемы во время движения и так далее», - сообщили в полиции.

    С родителями несовершеннолетних ведется профилактическая беседа с участием сотрудников отдела образования.

    Ранее видео кортежа появилось в сети.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия
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