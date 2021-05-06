Кортеж устроил беспредел на дорогах Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Участников кортежа оштрафовали за многочисленные нарушения Правил дорожного движения в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

30 апреля молодые люди в возрасте 22-23-лет в составе кортежа разъезжали по Карасайскому району. Один из участников действия запечатлел на видеокамеру многочисленные нарушения ПДД.

Ролик был обнаружен полицейскими в социальных сетях.

В результате стражи порядка составили 9 административных протоколов на трех водителей и одного пассажира:

- за управление транспортными средствами без государственных номерных знаков – 2;

- за невыполнение требований ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроении, развороте, повороте или остановке – 2;

- за открытие дверей и высовывание в оконные проемы во время движения – 1;

- за несоблюдение правил пользования ремнями безопасности – 2;

- за управление транспортным средством без заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности – 1;

- за нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, вынудившее других участников движения резко изменить скорость и направление движения – 1.

Ответственность за совершение данных правонарушений предусмотрена шестью статьями. Общая сумма наложенных штрафов составила более 180 тысяч тенге. Три автомашины Lexus, Toyota и Subaru водворены на штрафную стоянку.



