Кортеж устроил беспредел на дорогах Алматинской области
30 апреля молодые люди в возрасте 22-23-лет в составе кортежа разъезжали по Карасайскому району. Один из участников действия запечатлел на видеокамеру многочисленные нарушения ПДД.
Ролик был обнаружен полицейскими в социальных сетях.
В результате стражи порядка составили 9 административных протоколов на трех водителей и одного пассажира:
- за управление транспортными средствами без государственных номерных знаков – 2;
- за невыполнение требований ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроении, развороте, повороте или остановке – 2;
- за открытие дверей и высовывание в оконные проемы во время движения – 1;
- за несоблюдение правил пользования ремнями безопасности – 2;
- за управление транспортным средством без заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности – 1;
- за нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, вынудившее других участников движения резко изменить скорость и направление движения – 1.
Ответственность за совершение данных правонарушений предусмотрена шестью статьями. Общая сумма наложенных штрафов составила более 180 тысяч тенге. Три автомашины Lexus, Toyota и Subaru водворены на штрафную стоянку.