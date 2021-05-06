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    20:27, 05 Май 2021 | GMT +6

    Кортеж устроил беспредел на дорогах Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Участников кортежа оштрафовали за многочисленные нарушения Правил дорожного движения в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    30 апреля молодые люди в возрасте 22-23-лет в составе кортежа разъезжали по Карасайскому району. Один из участников действия запечатлел на видеокамеру многочисленные нарушения ПДД.

    Ролик был обнаружен полицейскими в социальных сетях.

    В результате стражи порядка составили 9 административных протоколов на трех водителей и одного пассажира:

    - за управление транспортными средствами без государственных номерных знаков – 2;

    - за невыполнение требований ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроении, развороте, повороте или остановке – 2;

    - за открытие дверей и высовывание в оконные проемы во время движения – 1;

    - за несоблюдение правил пользования ремнями безопасности – 2;

    - за управление транспортным средством без заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности – 1;

    - за нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, вынудившее других участников движения резко изменить скорость и направление движения – 1.

    Ответственность за совершение данных правонарушений предусмотрена шестью статьями. Общая сумма наложенных штрафов составила более 180 тысяч тенге. Три автомашины Lexus, Toyota и Subaru водворены на штрафную стоянку.



    Теги:
    МВД РК ДТП Видео Алматинская область Алматы Правоохранительные органы
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