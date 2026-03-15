Көрісу күні подарил новоселье: в ВКО 20 семей получили ключи от квартир

Новосёлами стали представители социально уязвимых категорий граждан, состоявшие в очереди на получение жилья, а также пятеро врачей.

Ключи от 20 новых квартир им вручил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Фото: акимат ВКО

Поздравляя новосёлов, глава региона отметил, что обеспечение граждан доступным жильём остаётся одним из приоритетных направлений государственной политики.

— Главная цель политики, проводимой Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, — это повышение благосостояния граждан и улучшение качества жизни. В этом направлении в стране ведётся масштабная работа, активно развивается жилищное строительство. Сегодня мы стали свидетелями ещё одного радостного события — 20 семей получили ключи от новых квартир. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и детский смех, — сказал Нурымбет Сактаганов.

Фото: акимат ВКО

Аким области подчеркнул, что регион продолжает активно развиваться. Согласно комплексному плану развития до 2030 года, население Усть-Каменогорска может вырасти до 500 000 человек. Поэтому объёмы жилищного строительства будут расти и дальше.

Торжественная церемония прошла в праздничной атмосфере. Для новосёлов этот день стал началом новой страницы жизни — со своим домом, стабильностью и уверенностью в завтрашнем дне. После вручения ключей участники мероприятия посетили новые квартиры.

Фото: акимат ВКО

Всего же, в этом году планируется ввести почти 410 тысяч кв. метров жилья (это свыше трёх тысяч квартир).

Основной объем строительства придется на 47 многоквартирных жилых домов площадью более 318 тысяч кв. м. Кроме того, продолжится реализация программы «Одноэтажный Восток» и развитие индивидуального жилищного строительства.

По итогам же прошлого года в регионе введено 407,4 тыс. кв. метров жилья, что составило свыше 107 процентов от годового плана и 101,4% к уровню 2024 года.