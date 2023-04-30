Коррупция в футболе – в Лиге Европы может случиться первый прецедент в истории турнира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Туринскому «Ювентусу» грозит исключение из следующего розыгрыша еврокубков из-за коррупционных скандалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В СМИ прошла информация о том, что финансовые дела итальянского гранда проверяет УЕФА. В случае, если вина «Ювентуса» будет доказана, комитет честной игры УЕФА может отстранить команду от участия в еврокубках как минимум на 1 год в следующем сезоне.

Между тем, «Юве» претендует выйти в полуфинал Лиги Европы, являясь одним из фаворитов турнира. Но даже победа в ЛЕ не спасет «старую сеньору» от дисквалификации в еврокубках в следующем сезоне, если в УЕФА примут соответствующее решение. Если итальянцам удастся победить в турнире, а клуб будет отстранен на будущий сезон, то этот прецедент станет первым в истории Лиги Европы.

В 1993 году аналогичная история случилась с победителем Лиги чемпионов – французским клубом «Олимпик Марсель». После победы в турнире, стало известно о договоренности руководства команды с другим французским клубом «Валансьен», что повлекло за собой отстранение от игр Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка, также клуб не был допущен до Лиги чемпионов-1993/94.

Но с победителем Лиги Европы такой прецедент может случиться впервые в истории турнира.

Впереди «Ювентус» ждет слушание в апелляционном суде Федерации футбола Италии. За нарушения финансового фейр-плей в чемпионате Италии с «бьянконерри» были сняты 15 очков, но затем туринскому клубу их вернули.