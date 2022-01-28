+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Коррупция стала спусковым крючком январских потрясений – Президент Казахстана

28 Января 2022 16:09
Поделиться:
Коррупция стала спусковым крючком январских потрясений – Президент Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Партия «Nur Otan» должна быть беспощадной в борьбе с коррупцией. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Суд вернул в прокуратуру дело Елжана Биртанова
На пяти столичных перекрестках изменен режим работы светофоров Пранкера из алматинского метро и ТРЦ арестовали на 10 суток Тюлькубасцы подарили дом матери-одиночке

«Nur Otan» должна быть в авангарде объявленной мною беспощадной борьбы с коррупцией, выдвигать полезные инициативы по этой серьезнейшей проблеме. Ни для кого не секрет, что системная коррупция стала своего рода спусковым крючком январских потрясений», - цитирует Главу государства Twitter Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность формирования в обществе абсолютного неприятия гражданами коррупционного поведения. А это невозможно без мобилизации гражданского общества, неотъемлемой частью которого является партия.

«Поэтому партии предстоит наполнить новым содержанием свою антикоррупционную стратегию», - добавил Президент РК.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Коррупция   #Нур Отан   #Алматинская трагедия   #Съезд "Nur Otan" - 2022  
Поделиться:

Автор:

Анеля Касымова

Новости по теме
Суд вернул в прокуратуру дело Елжана Биртанова
На пяти столичных перекрестках изменен режим работы светофоров
Пранкера из алматинского метро и ТРЦ арестовали на 10 суток
Тюлькубасцы подарили дом матери-одиночке
Популярное
1 Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
2 Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
3 Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА обозначил Касым-Жомарт Токаев
4 Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК
5 В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
6 В мире наблюдается устойчивая тенденция роста цен на продукты питания - Касым-Жомарт Токаев
Читайте также
Внесены изменения в Устав партии «Nur Otan»
Большинство молодежи не знает о важных проектах в сфере занятости и обучения - Глава государства
Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА обозначил Касым-Жомарт Токаев
Оксана Тен ответила на требования тренеров покинуть пост вице-президента НФК
В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
В мире наблюдается устойчивая тенденция роста цен на продукты питания - Касым-Жомарт Токаев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив