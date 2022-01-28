Коррупция стала спусковым крючком январских потрясений – Президент Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Партия «Nur Otan» должна быть беспощадной в борьбе с коррупцией. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Nur Otan» должна быть в авангарде объявленной мною беспощадной борьбы с коррупцией, выдвигать полезные инициативы по этой серьезнейшей проблеме. Ни для кого не секрет, что системная коррупция стала своего рода спусковым крючком январских потрясений», - цитирует Главу государства Twitter Акорды.
Касым-Жомарт Токаев отметил важность формирования в обществе абсолютного неприятия гражданами коррупционного поведения. А это невозможно без мобилизации гражданского общества, неотъемлемой частью которого является партия.
«Поэтому партии предстоит наполнить новым содержанием свою антикоррупционную стратегию», - добавил Президент РК.
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