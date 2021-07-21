Коррупционные риски выявлены в сфере субсидирования АПК в Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Коррупционные риски выявлены в сфере субсидирования сельскохозяйственного производства в Карагандинской области. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга в рамках проекта AntikorLive в сети YouTube руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции Денис Шакенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом проведен мониторинг коррупционных рисков в сфере субсидирования сельскохозяйственного производства. В процессе проведения анализа основные коррупционные риски наблюдаются, как правило, в приеме заявок на получение субсидий, в порядке производства осмотра объектов инвестирования, при выдаче субсидий на поголовье скота, которое не подлежит субсидированию. Также одно из рисковых – это выдача субсидий на импортирование маточного поголовья крупного рогатого скота», – сказал Д. Шакенов.

По его словам, анализ деятельности областного Управления сельского хозяйства выявил значительные коррупционные риски в процессе выдачи субсидий на поголовье сельхозживотных, которое, фактически, не подлежит субсидированию. Также выявлены нарушения прав претендентов на получение субсидий. Нарушения заключаются в оказании предпочтения отдельным претендентам. Субсидирование, как государственная услуга, должно производиться только через информационную систему субсидирования на веб-портале «электронного правительства». Фактически, подача заявок осуществляется через веб-портал «Колдау». Для регистрации в этой системе субъекты агропромышленного комплекса должны производить оплату.

Это лишает возможности субъекты АПК встать в электронную очередность без оплаты. С 1 июня 2020 года абонентская плата за обслуживание лицевого счета клиента информационной системы субсидирования возросла до 11 МРП, увеличившись в 3,7 раза. Это было сделано без согласования с Министерством сельского хозяйства и НПП «Атамекен». Это также оказывает влияние на коррупционные риски. В Карагандинской области оплату в системе «Колдау» производят 11 521 предпринимателей, из них 1 147 – юридические лица, 5 470 – индивидуальные предприниматели, физические лица – 4,5 тысячи.

Как отметил Д. Шакенов, в настоящее время проводится внешний анализ коррупционных рисков в Управлении сельского хозяйства, с привлечением общественности, НПП «Атамекен» и крупных сельхозтоваропроизводителей.