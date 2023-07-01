Коррупционные риски в земельной и градостроительной сферах Алматы выявил Антикор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Коррупционные риски установлены на всех этапах градостроительства в Алматы. Результаты внешнего анализа (ВАКР) в сфере строительства предгорной зоны мегаполиса рассмотрены на выездном заседании Общественного совета Агентства по противодействию коррупции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Первое – отсутствие системного планирования градостроительства.

Анализ показал, что Генеральный план Алматы не обновлялся с 2011 года. В связи этим, функциональные зоны свыше 63 тысяч гектаров земли менялись без участия экологов, органов СЭС и ЧС. Это привело к бесконтрольной застройке в природоохранных зонах и вблизи рек.

Кроме того, в микрорайоне Горный гигант активно строятся жилые комплексы неподалеку от сибиреязвенного захоронения.

Второе – изменение целевого назначения земли.

Должностные лица акимата меняли целевое назначение земель на свое усмотрение. К примеру, вместо дачных участков возводились МЖК. Это давало возможность неуплаты разницы кадастровой стоимости. Например, в 2021 году одному из жителей города изменили целевое назначение участка площадью 2 гектара с «ЛПХ» на «ИЖС». Однако разница кадастровой стоимости в размере 126 млн тенге им не уплачена.

Причиной такой практики является региональный План реализации градостроительных регламентов застройки, который противоречит нормам Земельного кодекса.

Третье – получение земли в частную собственность через участие в инвестиционных проектах.

Должностные лица акимата без проведения торгов предоставили в аренду предпринимателям участки под инвестпроекты. Путем фиктивного введения в эксплуатацию земли были выкуплены в частную собственность. Упущенная прибыль государства предварительно составила порядка 400 млн тенге.

Четвертое – процессы строительства пронизаны коррупционными факторами.

Отсутствие законодательной регламентации позволяло сотрудникам акимата толковать нормы правовой базы в пользу недобросовестных застройщиков.

Таким образом, одна из жительниц города получила разрешение на строительство трех садовых домов на четырех прилегающих друг к другу участках. По завершению строительства объекты были введены в эксплуатацию как садовые дома, но в последующем реализованы как жилой комплекс Baganashil.

Анализом установлено 11 фактов когда на землях, предназначенных для ИЖС или под садовые дома, фактически строили многоквартирные комплексы и коммерческие объекты.

Еще одним распространенным нарушением является строительство с отклонением от эскизного проекта и ПСД. Несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта аль-Фараби высотой 12 метров и не более 3-х этажей, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом «Домино» высотой в 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.

В рамках анализа также установлено превышение плотности застройки по 10-ти многоквартирным комплексам на площади 84 гектара.

Пятое – слабый государственный контроль за строительством.

Градостроительный контроль исключен из приемки частных объектов с целью упрощения ведения бизнеса и минимизации коррупции. Однако коррупционные риски сохранились, но при этом снижена ответственность уполномоченного органа.

Должностные лица ГАСК в отношении двух застройщиков наложили лишь административное взыскание за строительство без разрешения. Уполномоченный орган не контролирует исполнение своих актов и не всегда инициирует судебные иски.

Отсутствие правового механизма реагирования на нарушения привели к узакониванию нелегальной застройки.

Шестое – поверхностная цифровизации государственных услуг в сфере строительства.

Электронным форматом охвачен только процесс приема документов. Из-за непрозрачных процедур возник рынок «помогаек».

В ходе анализа Антикором были предоставлены рекомендации по возврату 229 гектаров земли из жилой зоны в рекреационную. Этот пункт был учтен в новом Генеральном плане г. Алматы до 2040 года, утвержденный в мае Правительством.

Помимо этого, предложено установить особый порядок по переводу земель из рекреационной зоны в жилую. Должно быть обязательное согласование проектов детальной планировки со стороны профильного министерства.

В целом, по результатам анализа Антикоррупционной службой подготовлен комплексный план по устранению выявленных коррупционных рисков. Документ из 58 пунктов передан в уполномоченные органы для дальнейшей реализации.

По всем коррупционным фактам агентством зарегистрировано и расследуется 8 уголовных дел.