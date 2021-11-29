Коррупционные риски в субсидировании сельского хозяйства проанализировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве по противодействию коррупции прошло заседание Совета по рассмотрению результатов комплексного анализа коррупционных рисков в сфере субсидирования сельского хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

В Агентстве по противодействию коррупции прошло заседание Совета по рассмотрению результатов комплексного анализа коррупционных рисков в сфере субсидирования сельского хозяйства, проведенного по поручению Главы государства.

В мероприятии приняли участие министры финансов, национальной экономики, цифрового развития и аэрокосмической промышленности, заместители Генерального Прокурора, Председателя Агентства финансового мониторинга, а также исполняющий обязанности Министра сельского хозяйства и руководители профильных департаментов МСХ.

Кроме того, на совещание были приглашены представители консультативно-совещательных органов Агентства и общественности.

Открывая совещание, рредседатель Агентства М. Ахметжанов выразил обеспокоенность принимаемыми профильным министерством мерами по исполнению поручения Главы государства:

«Нельзя допустить того, чтобы все делалось ради «галочки» и отчета о выполнении поручения. При этом общественность и фермеров надо привлекать не ради формальностей. Их нужно реально вовлекать в эту работу, они должны сами предлагать и, возможно, даже «писать» Правила, если есть дельные предложения», - отметил М. Ахметжанов.

Особое внимание председатель Агентства акцентировал на необходимости совместной проработке выработанных рекомендаций по итогам анализа с привлечением заинтересованных сторон, где в ходе обсуждения будут выработаны оптимальные решения по исправлению ситуации.

«Агентство никоим образом не вмешивается в агрополитику. Мы не специалисты. Мы не фермеры. Для нас важно только одно – чтобы бюджетные деньги не воровались и не было там коррупции. Главное, чтобы субсидии получали те, кто их действительно заслуживает, развивает производство, создает рабочие места, удешевляет продукцию для населения и поднимает экономику страны» - подчеркнул глава антикоррупционного ведомства.

В свою очередь, руководитель Службы досудебного расследования Агентства А. Жумағали обозначил ключевые коррупционные риски, выявленные в ходе анализа, и озвучил актуальные результаты расследований. Так на сегодня в производстве находится 54 дела, 22 человека признаны подозреваемыми, деяния 16 лиц квалифицированы. Из них 14 находятся под стражей, двое под домашним арестом. Среди привлекаемых к уголовной ответственности - 11 должностных лиц, в том числе два работника НАНОЦ. Осуждены два человека. Предварительный ущерб по этим делам составляет более 2,6 млрд тенге.

Во избежание хищений в отрасли, министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Б. Мусин предложил решения, которые позволят обеспечить простоту, прозрачность и достоверность процесса субсидирования.

Ряд конкретных предложений поступили и от представителей других государственных органов, которые взяты в проработку рабочей группой, созданной при МСХ.

Вице-министр сельского хозяйства А. Сапаров в своем докладе поблагодарил Агентство за проделанную работу, а также заверил участников совещания, что профильное ведомство примет все необходимые меры по устранению выявленных коррупционных рисков.