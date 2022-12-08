НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  СМИ

Корреспондент МИА «Казинформ» награждена международной премией Nevsky Award

8 Декабря 2022, 17:23
Корреспондент МИА «Казинформ» награждена международной премией Nevsky Award

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Корреспондента МИА «Казинформ» Арайлым Мурат наградили международной премией для СМИ Nevsky Award, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественная церемония награждения победителей второй ежегодной международной премии для СМИ Nevsky Award состоялась в Алматы.

Корреспондент агентства Арайлым Мурат заняла второе место в номинации «Лучший материал о внешней политике и межрегиональном диалоге».


На конкурс поступило более 70 заявок от журналистов.

Победители премии получают памятную статуэтку (голубь) из драгоценных материалов и нагрудный знак. Также среди призов - имиджевая кампания по продвижению победителей конкурса с целью повышения их узнаваемости, подтверждения профессионализма и укрепления престижа в медийных кругах.

Цель премии - поощрение СМИ за профессиональное раскрытие указанных тем, привлечение внимания общественности через средства массовой информации к актуальным вопросам, связанным со всесторонним освещением вопросов внешней политики, межрегионального согласия, культурных и духовных ценностей, взаимоотношений в многокультурной и многонациональной среде Казахстана и за его пределами.

Почетными гостями торжественной церемонии стали президент Академии журналистики РК Сагымбай Казыбаев, академик Академии журналистики РК, член литературного фонда Олжаса Сулейменова Валерий Жандаулетов, кинорежиссер Адильхан Ержанов и другие известные личности.

Главное фото: instagram.com/newskyaward.kz
Теги:
СМИ   Видео  
Новости по теме
Мы публиковали корректную информацию -  Роман Скляр о ситуации в Экибастузе
Новая программа с Бейбитом Алибековым стартовала на телеканале Jibek Joly
Торжественная церемония вручения премий «Алтын сапа» и «Парыз» проходит в Астане
Читайте также
Президент РК прибыл с рабочим визитом в Бишкек
На побережье Каспийского моря вновь загорелся тростник
Мы публиковали корректную информацию -  Роман Скляр о ситуации в Экибастузе
Соперник Жанкоша Турарова прилетел в Казахстан и готов к бою
Кафе горело в Алматинской области
Junior Eurovision-2022: как проголосовать за Казахстан?
Привязавшего собаку к авто алматинца наказали
Обзор мундиаля. 08 Декабря
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
2 Алихан Смаилов представил нового акима Астаны
3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
4 Экс-замакима Алматы Мухит Азирбаев получил новую должность
5 Президент РК принял вновь избранного председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева

Лента новостей