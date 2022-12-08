Корреспондент МИА «Казинформ» награждена международной премией Nevsky Award

8 Декабря 2022, 17:23

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Корреспондента МИА «Казинформ» Арайлым Мурат наградили международной премией для СМИ Nevsky Award, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественная церемония награждения победителей второй ежегодной международной премии для СМИ Nevsky Award состоялась в Алматы.

Корреспондент агентства Арайлым Мурат заняла второе место в номинации «Лучший материал о внешней политике и межрегиональном диалоге».

На конкурс поступило более 70 заявок от журналистов.

Победители премии получают памятную статуэтку (голубь) из драгоценных материалов и нагрудный знак. Также среди призов - имиджевая кампания по продвижению победителей конкурса с целью повышения их узнаваемости, подтверждения профессионализма и укрепления престижа в медийных кругах.

Цель премии - поощрение СМИ за профессиональное раскрытие указанных тем, привлечение внимания общественности через средства массовой информации к актуальным вопросам, связанным со всесторонним освещением вопросов внешней политики, межрегионального согласия, культурных и духовных ценностей, взаимоотношений в многокультурной и многонациональной среде Казахстана и за его пределами.

Почетными гостями торжественной церемонии стали президент Академии журналистики РК Сагымбай Казыбаев, академик Академии журналистики РК, член литературного фонда Олжаса Сулейменова Валерий Жандаулетов, кинорежиссер Адильхан Ержанов и другие известные личности.

Главное фото: instagram.com/newskyaward.kz