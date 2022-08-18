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Коррекционную школу построят в Петропавловске
18 Августа 2022 11:22

Коррекционную школу построят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области построят коррекционную школу. Об этом сообщил глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима области, готовится проект строительства учебного заведения в Петропавловске. Школа будет рассчитана на 300 мест, со спальным корпусом.

«В прошлом году в Петропавловске открыли школу на 900 мест, снизили нагрузку на школы в центре города. Две школы строят в Тайыншинском районе», - отметил на заседании акимата К.Аксакалов.

Руководитель управления образования Назир Жашибеков сообщил, что в этом году на проведение капитального ремонта 26 объектов образования выделили более 2,4 млрд тенге по программе «Ауыл - ел бесігі» и из областного бюджета.

«В основном ведутся комплексные работы: замена кровли, оконных блоков, ремонт системы отопления, электроснабжения, внутренняя и наружная отделка. Созданы мониторинговые группы, которые проверяют соблюдение качества и график выполнения ремонтных работ», - сказал Н.Жашибеков.

К. Аксакалов добавил, что с учетом нынешних 26 объектов по области будут капитально отремонтированы 70% школ.


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