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Корпоративы в Алматы можно проводить: названы условия
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил, можно ли проводить новогодние корпоративы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Корпоративы проводятся только на объектах, которые работают в системе Ashyq. Заполняемость залов не должна превышать 50%. Количество участников не должно превышать 100 посетителей», - сказал Ж. Бекшин в ходе брифинга РСК.
Он также добавил, что сотрудники объектов должны иметь безопасный «зеленый» статус.
Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что новогодние корпоративы проводятся в зависимости от каждого региона и эпидситуации. Главный санврач региона будет определять градацию, сколько нужно, в зависимости от количества мест.
Недавно главный государственный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов также рассказал, какие ограничительные меры действуют в регионе по проведению массовых мероприятий, корпоративов, утренников.
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