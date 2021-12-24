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Корпоративы в Алматы можно проводить: названы условия

24 Декабря 2021 00:02
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Корпоративы в Алматы можно проводить: названы условия

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил, можно ли проводить новогодние корпоративы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Корпоративы проводятся только на объектах, которые работают в системе Ashyq. Заполняемость залов не должна превышать 50%. Количество участников не должно превышать 100 посетителей», - сказал Ж. Бекшин в ходе брифинга РСК.

Он также добавил, что сотрудники объектов должны иметь безопасный «зеленый» статус.

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что новогодние корпоративы проводятся в зависимости от каждого региона и эпидситуации. Главный санврач региона будет определять градацию, сколько нужно, в зависимости от количества мест.

Недавно главный государственный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов также рассказал, какие ограничительные меры действуют в регионе по проведению массовых мероприятий, корпоративов, утренников.

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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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