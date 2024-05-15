Короткое замыкание могло стать причиной пожара в шымкентской школе

Около часа длилась борьба с огнем в шымкентской школе №104 в Ебекшинском районе города Шымкента. Огнем оказались охвачены 280 квадратных метров чердачного пространства, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС Шымкента.

По информации ведомства, сигнал о пожаре поступил на пульт оперативного дежурного ДЧС в 10 часов утра. На место происшествия выдвинулись сразу несколько пожарных расчетов. К моменту приезда пожарных все ученики и преподаватели покинули учебное заведение и находились на безопасном расстоянии от места происшествия.

Силами 52 пожарных и восьми единиц техники в течение получаса огонь был локализован, а спустя еще полчаса – полностью потушен. Жертв и пострадавших нет.

Дознаватели ДЧС разбираются в причинах возгорания. По предварительным данным, к пожару могло привести короткое замыкание.