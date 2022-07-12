12 Июля 2022 09:04

Коронавирусом заболели 482 человека в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 482 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:

в городе Нур-Султане – 123,

в городе Алматы – 205,

в городе Шымкенте – 28,

в Акмолинской области – 1,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 29,

в Атырауской области – 15,

в ВКО – 5,

в Жамбылской области – 23,

в ЗКО – 4,

в Карагандинской области – 28,

в Кызылординской области – 6,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 4,

в Туркестанской области – 4.

Всего в стране подтверждено 1 310 370 случаев.