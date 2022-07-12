12 Июля 2022 09:04
Коронавирусом заболели 482 человека в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 482 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них:
в городе Нур-Султане – 123,
в городе Алматы – 205,
в городе Шымкенте – 28,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 3,
в Алматинской области – 29,
в Атырауской области – 15,
в ВКО – 5,
в Жамбылской области – 23,
в ЗКО – 4,
в Карагандинской области – 28,
в Кызылординской области – 6,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 4,
в Туркестанской области – 4.
Всего в стране подтверждено 1 310 370 случаев.
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