Коронавирусом заболели 211 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 211 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане – 37,

в городе Алматы – 22,

в Акмолинской области – 33,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 2,

в Жетысуской области - 1,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 7,

в Абайской области - 2,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 10,

в Карагандинской области – 32,

в Улытауской области - 4,

в Костанайской области – 18,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 8,

в СКО – 18,

в Туркестанской области – 4.

Всего в стране подтверждено 1 391 372 случая.