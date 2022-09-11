Коронавирусом заболели 180 казахстанцев за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 180 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 29,

в городе Алматы – 18,

в Акмолинской области – 19,

в Актюбинской области – 7,

в Жетысуской области - 4,

в Атырауской области – 8,

в ВКО – 2,

в Абайской области - 1,

в ЗКО – 14,

в Карагандинской области – 30,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области – 19,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 6,

в Павлодарской области – 7,

в СКО – 9,

в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 391 552 случая.