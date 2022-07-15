15 Июля 2022 08:33
Коронавирусом заболели 1257 человек в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них:
в городе Нур-Султане – 353,
в городе Алматы – 349,
в городе Шымкенте – 103,
в Акмолинской области – 30,
в Актюбинской области – 7,
в Алматинской области – 115,
в Атырауской области – 23,
в ВКО – 15,
в Жамбылской области – 60,
в ЗКО – 13,
в Карагандинской области – 70,
в Костанайской области – 17,
в Кызылординской области – 51,
в Мангистауской области – 16,
в Павлодарской области – 9,
в СКО – 5,
в Туркестанской области – 21.
Всего в стране подтвержден 1 313 551 случай.
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