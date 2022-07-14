14 Июля 2022 17:05

Коронавирусом в Алматы болеют больше всего дети - врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы имени И. Жекеновой Тамара Утаганова сообщила, что в Алматы 140 человек лечатся в стационарах, состояние средней тяжести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас очень много людей страдают и болеют коронавирусной инфекцией, болезнь протекает в разы легче, в виде острых респираторных инфекции. Лечение в стационарах на сегодня получают 140 человек, большинство из них дети - 82. Также есть люди из группы риска - пожилые, пациенты с сопутствующими заболеваниями, беременные. Состояние пациентов средней тяжести. В отделениях реанимации и интенсивной терапии пациентов нет», - отметила врач.

Тамара Утаганова заметила, что сейчас у многих наблюдается подвид штамма «омикрона». Болезнь поражает верхние дыхательные пути, то есть, это назофарингиты, риниты. У пациентов наблюдаются боли в горле, кашель, повышение температуры.

«Болезнь протекает как острая респираторная вирусная инфекция. Поражение лёгких бывает в редких случаях. Инкубационный период сокращен. Контагиозность заболевания более высокая. Сроки самого заболевания сокращены до 7 дней», - добавила спикер.

Врач заявила, что лечение этого вида коронавируса ничем не отличается от предыдущего. Протокол не поменялся.

«Мы соблюдаем все критерии протокола. Если у человека повышается температура, и он чувствует симптомы ОРВИ, то может обратиться к своему участковому врачу по телефону, вызвать мобильную бригаду. Далее уже мобильная бригада определяет, есть ли показания для сдачи ПЦР, какое лечение пациенту необходимо получить. Но каждый гражданин должен понимать, что если он обнаружил у себя симптомы, напоминающие COVID-19, то нельзя посещать общественные места во избежания заражения других», - отметила специалист.

По ее словам, на сегодня в городе есть 300 коек для лечения больных КВИ. При необходимости количество коек можно развернуть до 6 тыс.

Кроме того, Тамара Утаганова подчеркнула, что в инфекционные стационары в день госпитализируют до четырех человек. Это те, у которых наблюдается тяжелое течение заболевания, а также люди из группы риска.

По данным управления общественного здравоохранения Алматы, за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 350 случаев коронавирусной инфекции, из них 339 случаев с симптомами и 11 - без симптомов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 2 155 пациентов, с симптомами с легкой и средней степенью тяжести – 1 985, бес симптомов – 170.