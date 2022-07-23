23 Июля 2022 12:31

Коронавирусом и оспой обезьян одновременно заболел житель Калифорнии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Житель американского штата Калифорния одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян. Мужчина из города Себастопол сдал положительный тест на COVID-19, вскоре он заметил у себя красные пятна на ногах, руках и шее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Как отметил профессор медицины и специалист по инфекционным заболеваниям в Стэнфордском университете, заразиться одновременно оспой обезьян и коронавирусом возможно, хотя это и является «невероятным невезением», поскольку вирусы очень разные.

Тем временем ВОЗ обсудила, стоит ли объявлять ЧС международного масштаба из-за распространения оспы обезьян. На заседании Комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям эксперты рассказали о том, почему в Европе и Америке болезнь распространяется быстрее, чем в Африке, и выразили опасение по поводу того, что в мире сейчас есть весьма ограниченные запасы вакцины от оспы.

Открывая сессию комитета, глава ВОЗ выразил обеспокоенность все большим распространением вируса в разных странах мира. Однако объявлять ЧС стоит лишь после рассмотрения многих факторов.

Вспышки заболеваемости в Европе и в Африке носят разный характер, отметили эксперты комитета ВОЗ. В Африке болезнь распространяется медленнее во многом из-за того, что протекает тяжелее, отметили специалисты.



