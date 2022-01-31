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Коронавирусом больше всего болеют неработающие и самозанятые - санврач Алматы

31 Января 2022 15:04
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Коронавирусом больше всего болеют неработающие и самозанятые - санврач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Где алматинцы чаще заражаются коронавирусом, ответила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Она отметила, что за 30 января было 1556 случаев заболеваний. По занятости за истекшую неделю, по-прежнему, больше всего заражаются неработающие и самозанятые - 33%, работники различных организаций и офисов - 22%, пенсионеры - 20%, школьники – 9% и дети дошкольного возраста – 6%.

За неделю произошло снижение заболеваемости среди неработающих – на 3,2%, за счет роста по школьникам на 2,6%, пенсионерам - на 3,2%.

По достоверно установленным местам заражения заболеваемость КВИ возросла при контактах по месту работы – на 3,3%. Заражения снизились в семьях – на 2,7% и при контактах с родственниками – на 0,8%.

По вероятным местам заражения рост отмечается во внутриквартальных продуктовых и непродуктовых магазинах – на 2,1%, в метро – на 1,2%, на объектах-участниках «Ashyq» - на 0,7%. Заражения коронавирусом снизились в автобусах и троллейбусах – на 4%, в продуктовых торговых сетях – на 1,6% и в аптеках – на 1,1%.

Основными местами заражения на истекшей неделе, где заразились 97% заболевших, остаются объекты торговли – 38%, общественный транспорт – 22%, в семьях – 16%, рынки – 10%, по месту работы – 6% и в гостях – 5%.

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#Алматы   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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