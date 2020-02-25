Коронавирус захватывает Европу: Первые случаи заражения в Австрии и Хорватии

ВЕНА. КАЗИНФОРМ – Австрия и Хорватия подтвердили первые случаи заражения коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Daily Mail.

Три новых случая – два в Австрии и один в Хорватии – зафиксированы среди молодых людей, побывавших на севере Италии, где, по последним данным, коронавирусом заражены уже около 300 человек.

В Австрии коронавирусом заразились два жителя федеральной земли Тироль. По данным местного австрийского телеканала, пара молодых людей 24-х лет побывала в Ломбардии в Италии. По возвращению домой у них стали проявляться симптомы смертельного вируса.

В Хорватии вирус «сразил» человека, только что вернувшегося из поездки в итальянский город Милан в эти выходные. Молодой человек провел в Милане три дня.

Случаи заражения в Хорватии и Австрии подтвердили опасения, что резкое увеличение случаев заражения в туристической части Италии может привести к распространению вируса-убийцы по континенту.

В Италии с пятницы зафиксирован беспрецедентный скачок количества случаев заражения коронавирусом в Европе – с шести до 283 человек в течение нескольких дней. В Италии жертвами смертельного вируса уже стали семь человек.

В общей сложности более 80 000 человек уже заразились коронавирусом. По крайней мере, 2 700 человек умерли от вируса нового типа, вспышка которого была зафиксирована в китайском городе Ухань в начале этого года.