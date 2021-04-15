08:15, 15 Апрель 2021 | GMT +6
Коронавирус: за сутки в Казахстане число выздоровевших выросло на 2002 человека
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2002 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 463,
город Алматы - 353,
город Шымкент - 5,
Акмолинская область - 122,
Актюбинская область - 105,
Алматинская область - 224,
Атырауская область - 79,
Восточно-Казахстанская область - 46,
Жамбылская область - 6,
Западно-Казахстанская область - 114,
Карагандинская область - 138,
Костанайская область - 228,
Кызылординская область - 16,
Мангистауская область - 12,
Павлодарская область - 39,
Северо-Казахстанская область - 42,
Туркестанская область - 10.
Итого выздоровевших в Казахстане - 239448.