Коронавирус: за сутки в Казахстане число выздоровевших выросло на 2002 человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2002 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 463,

город Алматы - 353,

город Шымкент - 5,

Акмолинская область - 122,

Актюбинская область - 105,

Алматинская область - 224,

Атырауская область - 79,

Восточно-Казахстанская область - 46,

Жамбылская область - 6,

Западно-Казахстанская область - 114,

Карагандинская область - 138,

Костанайская область - 228,

Кызылординская область - 16,

Мангистауская область - 12,

Павлодарская область - 39,

Северо-Казахстанская область - 42,

Туркестанская область - 10.

Итого выздоровевших в Казахстане - 239448.