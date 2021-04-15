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    08:15, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Коронавирус: за сутки в Казахстане число выздоровевших выросло на 2002 человека

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2002 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 463,

    город Алматы - 353,

    город Шымкент - 5,

    Акмолинская область - 122,

    Актюбинская область - 105,

    Алматинская область - 224,

    Атырауская область - 79,

    Восточно-Казахстанская область - 46,

    Жамбылская область - 6,

    Западно-Казахстанская область - 114,

    Карагандинская область - 138,

    Костанайская область - 228,

    Кызылординская область - 16,

    Мангистауская область - 12,

    Павлодарская область - 39,

    Северо-Казахстанская область - 42,

    Туркестанская область - 10.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 239448.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество
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