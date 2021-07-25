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Коронавирус выявлен у 6631 человека за сутки в Казахстане

25 Июля 2021 08:00
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Коронавирус выявлен у 6631 человека за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 6631 заболевший с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1501,

город Алматы - 1191,

город Шымкент - 499,

Акмолинская область - 194,

Актюбинская область - 229,

Алматинская область - 230,

Атырауская область - 420,

Восточно-Казахстанская область - 134,

Жамбылская область - 102,

Западно-Казахстанская область - 271,

Карагандинская область - 768,

Костанайская область - 178,

Кызылординская область - 179,

Мангистауская область - 245,

Павлодарская область - 225,

Северо-Казахстанская область - 141,

Туркестанская область - 124.

Всего в стране выявлено 529269 заболевших.



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#Коронавирус в РК  
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