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Коронавирус выявлен у 6631 человека за сутки в Казахстане
25 Июля 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 6631 заболевший с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1501,
город Алматы - 1191,
город Шымкент - 499,
Акмолинская область - 194,
Актюбинская область - 229,
Алматинская область - 230,
Атырауская область - 420,
Восточно-Казахстанская область - 134,
Жамбылская область - 102,
Западно-Казахстанская область - 271,
Карагандинская область - 768,
Костанайская область - 178,
Кызылординская область - 179,
Мангистауская область - 245,
Павлодарская область - 225,
Северо-Казахстанская область - 141,
Туркестанская область - 124.
Всего в стране выявлено 529269 заболевших.
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