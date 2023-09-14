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    14:30, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Коронавирус выявили у пассажиров круизного лайнера, севшего на мель в Гренландии

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    Фото: news.sky.com
    У трех пассажиров на борту круизного лайнера, севшего на мель в Гренландии, обнаружена коронавирусная инфекция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Судно Ocean Explorer, на борту которого находится 206 пассажиров и экипаж, село на мель на отдаленном участке Гренландии в начале этой недели и может застрять там на несколько дней.

    По данным оператора судна Aurora Expeditions, зараженные пассажиры в настоящее время находятся в изоляции, а все остальные здоровы и находятся в безопасности.

    «Важно, что непосредственной опасности для пассажиров, судна или окружающей среды нет», — говорится в заявлении Aurora Expeditions.

    После инцидента ближайшее инспекционное судно под названием «Кнуд Расмуссен» было отправлено на помощь, но ему придется пройти около 2 222 километров, чтобы добраться до круизного лайнера. Ожидается, что судно достигнет Ocean Explorer в пятницу вечером.

    Во время прилива в среду рыболовное исследовательское судно «Тараджок», принадлежащее правительству Гренландии, попыталось сместить круизный лайнер с места, но не смогло этого сделать.

    Согласно официальному сайту Aurora Expeditions, лайнер был «специально построен для экспедиционных путешествий в самые отдаленные места мира».


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