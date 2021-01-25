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    15:39, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Коронавирус выявили у четверых пассажиров авиарейса «Дубай – Алматы»

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - У четверых пассажиров, прибывших авиарейсом Дубай – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция, передает МИА «Казинформ».

    «24 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 17 международных авиарейсов из Германии, Латвии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, РФ и Кыргызстана. Из 2 581 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 886 человек, без справок прибыли 695 граждан РК. В том числе: в аэропорт Нур-Султана – 9 рейсов, 1 109 пассажиров, со справками - 748, без справок - 361; в аэропорт Алматы – 6 рейсов, 1 472 пассажира, со справками - 1 138, без справок - 334. Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре», - говорится в сообщении Комитет а санитарно-эпидемиологического контроля РК, опубликованном в Telegram МВК.

    Согласно информации ведомства, по результатам ПЦР-анализа, из 345 граждан РК, прилетевших без справок в РК 23 января 2021 года, у 4 пассажиров, прибывших рейсом Дубай – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.

    Ранее сообщалось о том, что 23 января на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана. Из 1 547 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 202 человека, без справок прибыли 345 граждан РК.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Главная Алматы
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