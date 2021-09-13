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    08:00, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Коронавирус выявили у 3088 человек за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3088 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    город Нур-Султан - 325,

    город Алматы - 719,

    город Шымкент - 95,

    Акмолинская область - 194,

    Актюбинская область - 140,

    Алматинская область - 218,

    Атырауская область - 86,

    Восточно-Казахстанская область - 158,

    Жамбылская область - 58,

    Западно-Казахстанская область - 69,

    Карагандинская область - 379,

    Костанайская область - 159,

    Кызылординская область - 51,

    Мангистауская область - 123,

    Павлодарская область - 204,

    Северо-Казахстанская область - 73,

    Туркестанская область - 37.

    Всего в стране выявлено 842587 заболевших.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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