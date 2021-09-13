Коронавирус выявили у 3088 человек за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3088 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 325,

город Алматы - 719,

город Шымкент - 95,

Акмолинская область - 194,

Актюбинская область - 140,

Алматинская область - 218,

Атырауская область - 86,

Восточно-Казахстанская область - 158,

Жамбылская область - 58,

Западно-Казахстанская область - 69,

Карагандинская область - 379,

Костанайская область - 159,

Кызылординская область - 51,

Мангистауская область - 123,

Павлодарская область - 204,

Северо-Казахстанская область - 73,

Туркестанская область - 37.

Всего в стране выявлено 842587 заболевших.