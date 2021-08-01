Коронавирус: все регионы Казахстана находятся в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Согласно матрице оценки эпидситуации в регионах Казахстана на 1 августа, Туркестанская область вошла в «красную» зону по распространению коронавируса в регионе.

Таким образом в «красной» зоне находятся все регионы Казахстана: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 31 июля, Туркестанская область находилась в «желтой» зоне по распространению КВИ.