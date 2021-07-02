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    09:09, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Коронавирус: восемь регионов Казахстана - в «красной» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 июля, в «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская, Мангистауская области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

    В «желтой» зоне: Актюбинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская области.

    В «зелёной» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская области и Северо-Казахстанская области.



    Теги:
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