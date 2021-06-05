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    10:33, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Коронавирус: восемь областей и один город находятся в «зелёной» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне: г.Нур-Султан, Карагандинская область.

    В «желтой» зоне: г.Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская области.

    В «зелёной» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.




    Теги:
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