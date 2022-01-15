Коронавирус: ВКО и Туркестанская область перешли в «желтую» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В «красной» зоне: г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Туркестанская области.

В «зеленой» зоне: Северо-Казахстанская область.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах РК на 14 января, Восточно-Казахстанская и Туркестанская области находились в «зеленой» зоне по степени распространения КВИ в стране.