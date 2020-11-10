Коронавирус в СКО: на пороге «красной зоны»

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области отмечается рост числа инфицированных коронавирусом. Регион может попасть в «красную зону», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге региональной службы коммуникаций руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля города Петропавловска Асет Жуматаев рассказал о текущей ситуации с COVID-19.

За минувшие сутки выявили 46 новых случаев инфицирования. Общее количество североказахстанцев с коронавирусом достигло 4 776. Из них 1 754 - без симптомов заболевания. Смертность составляет 0,5%.

Чаще всего – в 67% случаев – коронавирус выявляют среди людей, обратившихся за медицинской помощью. При профилактическом обследовании инфекцию обнаружили у 999 человек, или 21% инфицированных. И на третьем месте выявление коронавируса среди контактных – 595 человек, или 12%.

Среди новых случаев инфицирования большую часть зарегистрировали в Петропавловске и Уалихановском районе.

«За последние шесть дней в области 206 случаев. По сравнению с аналогичным периодом прошлой недели - с 28 октября по 2 ноября - рост заболеваемости составил 37%, со 150 до 206 случаев. С начала регистрации заболеваемости коронавирус выявляли во всех возрастных категориях. Наибольший удельный вес отмечается в возрасте 60 лет и старше – 26%, 50-59 лет – 20% и 30-39 лет – 17%. С начала учебного года коронавирус выявили у 40 школьников», - проинформировал А.Жуматаев.

С 6 октября по 8 ноября через пункты пограничного контроля на автомобильных дорогах, граничащих с Россией, прошли 19 131 человек. Полторы тысячи человек прибыли без справок. Их отправляли в карантинные стационары для лабораторного обследования на COVID-19. Выявили 149 человек с положительным результатом. На территорию области не пропустили 103 иностранца, не имевших справки о прохождении теста на COVID-19.

«Основными являются показатели заболеваемости на 100 тысяч населения и число R, определяющее процент заражаемости. Если R выше 1 и показатель на 100 тысяч населения превышает 50, то тогда регион переходит в «красную зону». Сейчас по Северо-Казахстанской области число R составляет 1,025, показатель на 100 тысяч населения – 49. В зависимости от эпидемиологической ситуации решение о принятии дополнительных ограничительных мер примет межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса», - сообщил А.Жуматаев.