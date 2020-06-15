Коронавирус: в России более 8 тысяч новых заболевших, умерли еще 119 человек

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В России за последние сутки выявлено 8835 новых больных Covid-19, наибольший прирост произошел в Москве - 1477, в Подмосковье - 717, в Санкт-Петербурге - 256, а общее количество случаев с начала пандемии составило 528964, зарегистрированных в 85 регионах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на bbc.com.

Также, по официальным данным, за сутки от коронавируса умерли 119 человек. Всего с начала эпидемии, по официальным данным, от новой коронавирусной инфекции скончались 6948 человек.

В Москве общее число вылечившихся от Сovid-19 превысило 121 тысячу человек, только за последние сутки выздоровели 2133 пациента.

В Москве с 9 июня отменен режим самоизоляции и пропусков, возобновлен каршеринг и открылись салоны красоты. С 16 июня должны открыться для посещений музеи, стоматологические клиники и зоопарки, а неделей позже - фитнес-центры.

В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, по всему миру насчитывается почти 7,8 миллиона инфицированных коронавирусом и более 430 тысяч человек скончались за время пандемии.

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 78 новых больных, общее число зараженных - 2285 человек. Умерли от Covid-19 - 27 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1791 пациентов.

В Узбекистане 28 новых больных, общее число заболевших - 4966, с начала пандемии умерли 19 человек. Власти продлили карантин до 15 июня, однако, в районах с благополучной обстановкой с 1 июня открыты санатории и фитнес-клубы, а также разрешены свадьбы и домашние торжества.

В Армении за сутки выявлено 663 новых заболевших, общее число составляет 16667, смертность - 264 случая. Карантин в стране действует до 13 июля.

В Украине количество инфицированных выросло на 648 человек, общее число - 31154, умерли 889 человек, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов .

В Индии за последние 24 часа рекордный с начала эпидемии в этой стране прирост новых больных - 11929 . Сообщается, что больницы не справляются с притоком новых пациентов.

Чили, Аргентина, Перу и Колумбия сообщают о рекордном числе новых заболевших за сутки; Бразилия уже несколько дней занимает второе место после США по числу смертей от Covid-19.

В Китае выявлено 57 новых больных - это самое высокое число с середины апреля; из них 36 - местные случаи, распространившиеся с оптового рынка в Пекине.

В США более десяти штатов сообщают о рекордном приросте новых случаев Covid-19, включая такие густонаселенные штаты, как Техас и Флорида. Вместе с тем в штате Нью-Йорк в субботу, впервые с начала пандемии, была отмечена самая низкая летальность.