Коронавирус в РК: три города и шесть областей - в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 июля. Согласно ей, в «красной» зоне по-прежнему остаются девять регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская и Павлодарская области.

В «желтой» зоне: Алматинская, Актюбинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

В «зелёной» зоне: Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.