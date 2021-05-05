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    09:09, 05 Май 2021 | GMT +6

    Коронавирус в РК: девять регионов по-прежнему - в «красной» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 мая 2021 года 13 регионов находятся в «красной» и «желтой» зонах по распространению коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

    В «желтой» зоне: Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская области.

    В «зелёной» зоне: Туркестанская, Костанайская, Мангистауская и Северо-Казахстанская области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Минздрав РК
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