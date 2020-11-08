Коронавирус в мире: выход на улицу «по авторизации» в Греции и жесткий комендантский час во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мире продолжают обновляться данные по короновирусной инфекции. Самые важные из них представлены в мини-обзоре Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса (далее МВК, прим.ред.), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК.

В Греции введены строгие карантинные ограничения, гражданам разрешается выходить на улицу только после того, как они сделают официальный запрос по мобильному телефону и получат авторизацию. Открыты только магазины, торгующие товарами первой необходимости и аптеки. Штраф за передвижение без защитной маски увеличен с 150 до 300 евро.

Во Франции подходит к концу первая неделя нового локдауна с жестким комендантским часом, действующим между 22:00 и 06:00 часами. Одна из частных больниц в Сент-Этьене на юге страны вчетверо увеличила вместимость отделения скорой помощи и увеличивает число пациентов, которых отправляют в другие регионы. Французский Минздрав ожидает пика заболеваемости в середине ноября.

Отметим, что позавчера во Франции более 58 тысяч новых случаев заражения коронавирусом было выявлено за сутки.

В Польше закрыты все культурно-развлекательные заведения, гостиницы принимают только тех, кто приезжает по работе. В Варшаве заявляют, что, если эти меры не дадут результата в течение недели, в стране будет введён полномасштабный карантин. Для новых пациентов с COVID-19 открыли временную больницу на Национальном стадионе в Варшаве — предполагается, что она сможет принять до тысячи заболевших.

Великобритания ввела полный запрет на въезд для прибывающих из Дании из-за вспышки коронавируса на датских фермах по разведению норок. Однако оно не будет касаться граждан Британии или же водителей грузовиков.