Коронавирус в мире: вспышки по всей Европе

ЛОНДОН - БРЮСЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - ВОЗ вновь назвала Европу эпицентром заражений Covid-19. В ряде стран статистика заболевших выросла в десятки раз по сравнению с показателями лета-начала осени. Большая часть пациентов с тяжелой формой - невакцинированные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается почти 253 млн заразившихся коронавирусом за весь период пандемии. Умерли более 5 млн человек.

Накануне Всемирная организация здравоохранения вновь назвала Европу эпицентром заражений Covid-19.

Австрия готовится ввести новый локдаун только для невакцинированных или не полностью вакцинированных граждан. Это означает, что они не смогут покидать свои дома без веской причины, к которым относятся поход на работу, за покупками и занятия спортом на свежем воздухе. Критики этой меры считают, что у властей нет ресурсов, чтобы контролировать ее выполнение. Кроме того, невакцинированные австрийцы уже давно не могут посещать рестораны, кинотеатры, салоны красоты и горнолыжные курорты.

В пятницу также стало известно, что власти Нидерландов планируют ввести трехнедельные ограничения на работу магазинов и ресторанов, а также проведение спортивных мероприятий.

Правительство Дании также готово ввести новые ограничения. Дания - одна из немногих европейских стран, отменившая в сентябре этого года почти все ковид-меры. Власти объясняли это тем, что стране удалось избежать третьей волны заражаемости в весенне-летний период благодаря жесткому локдауну, введенному в прошлое Рождество.

Однако вскоре после снятия ограничений статистика заболеваний в стране пошла резко вверх: в среднем 2300 случаев на протяжении многих дней в начале ноября по сравнению с 200+ в середине сентября. Власти Дании обсуждают повторное введение вакцинных паспортов во всех общественных местах, а также точечные введения дополнительных ограничений в разных районах страны.

Число новых случаев заражения Covid-19 в Германии достигло рекордной отметки: более 50 тысяч за минувшие сутки. В среду один из ведущих вирусологов страны предупредил, что новая вспышка может привести к смерти порядка 100 тысяч человек. На сегодняшний день невакцинированными остаются около 16 млн жителей Германии в возрасте от 12 лет и выше. Уходящий канцлер Ангела Меркель призвала региональные власти предпринять все возможные меры для исправления ситуации. Ее вероятный преемник Олаф Шольц заявил, что следует ввести очередные ограничения, чтобы приостановить быстрое распространение инфекции и «пережить зиму». Кривая числа заболевших и умерших от Covid-19 в Германии резко растет с середины октября. Считается, что в этом виноват относительно низкий уровень вакцинации, который лишь ненамного превышает 67%.

Приходящее к власти новое правительство страны предложило пускать в общественные заведения только полностью вакцинированных, либо уже переболевших граждан, ужесточить требования к вакцинации персонала различных предприятий и вновь ввести в действие бесплатный быстрый анализ на антитела, который был отменен в середине октября.

Если эти предложения будут одобрены бундестагом, то их введут в действие в конце ноября. При этом некоторые регионы страны стали вводить ограничения, не дожидаясь команды сверху. Министр здравоохранения страны Йенс Шпан назвал нынешнюю ситуацию «пандемией невакцинированных». С начала пандемии в Германии Covid-19 заразились 4,9 млн человек.

Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас сказала на пресс-конференции после заседания регионального совета Астурии по здравоохранению, что в стране будут как можно шире распространяться виртуальные консультации с врачами и фармацевтами. Испания может гордиться самым высоким уровнем полностью привитого населения по всей Европе - 89% (в Британии этот показатель составляет 74%), и самым низким уровнем распространения инфекции: 63 случая на 100 тыс. населения.

Главным успехом программы вакцинирования в Испании является почти полный (99%) охват пожилых людей в возрасте от 70 лет. Кроме того, положительную роль в обуздании эпидемии сыграл и теплый климат, который позволяет испанцам собираться и проводить время на свежем воздухе, а не в закрытых помещениях. Пока что Испания не собирается вводить новые ограничения и рекомендации в дополнение к уже действующим: ношению масок, социальному дистанцированию и регулярному проветриванию помещений.

Если сравнить Данию и Болгарию (5,9 млн населения и 6,9), в которых число новых случаев заболевания примерно одинаково, то из них в больницы попадает несколько сотен датчан против нескольких тысяч жителей Болгарии. И дело не в том, что на востоке Европы не хватает вакцин. В 2021 году число невостребованных доз в Европе составило 282 млн. Проблема состоит в том, что восточноевропейцы прививаться не хотят. В Испании таких отказников 5,5%, в Болгарии - 50,9%.

В Англии был отмечен самый длинный непрерывный период еженедельного снижения новых случаев заболевания коронавирусом. Этот положительный тренд наблюдается с февраля 2021 года, что отразилось и на числе госпитализаций, которые снизились на 12%.

Профессор Джулиан Хискокс из университета Ливерпуля отметил, что это последовательное снижение является уникальным, потому что «почти полностью вызвано стеной иммунитета, а не изменениями в поведении, или введением новых ограничений». Он также добавил, что благодаря тому, что третья прививка (для престарелых групп населения и людей со сниженным иммунитетом) была начата в октябре, «пик иммунитета населения придется как раз на зимние месяцы, когда все службы здравоохранения находятся под особо сильным давлением».

До недавнего времени 80% жителей Новой Зеландии одобряли действия правительства в борьбе с коронавирусом. Но и им, также, как и остальному миру, придется смириться с тем, что коронавирус станет таким же частым явлением, как, например, сезонные вспышки гриппа. Популярность премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн упала почти на 20%, с 65 до 47. Скорее всего, это связано с изменением ситуации с коронавирусом в стране. До недавнего времени Новой Зеландии удавалось более-менее держать распространение эпидемии в узде и быстро гасить небольшие локальные очаги. Однако резкий рост случаев заболевания штаммом Delta, показал, что населению придется привыкать к тому, что Covid-19 становится реальностью, с которой придется жить и дальше. Ранее новозеландцы подавляющим большинством поддерживали действия правительства в борьбе с коронавирусом, но сейчас, когда, по крайней мере, часть этих мер оказалась напрасной, уровень одобрения всего за один месяц упал с 60% до 46%.