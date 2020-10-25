Коронавирус в мире: в Англии признаки Covid-19 ищут в канализации, число заболевших в США достигло рекорда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество людей в мире, у которых диагностирован коронавирус, превысило 42 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. По числу заболевших тройку стран-лидеров составляют: США, Индия и Бразилия. Четвертое место у России, а на пятое место, долгое время занимаемое Испанией, вышла Франция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Накануне Всемирная организация здравоохранения предупредила, что страны Северного полушария находятся на «критическом этапе».

«Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, и некоторые страны находятся на опасном пути», - сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

США

Число новых заболеваний коронавирусом за сутки в США достигло рекордного уровня, несмотря на попытки властей сдержать вторую волну. Согласно данным федеральных органов здравоохранения, в пятницу в стране было зарегистрировано 83010 новых случаев коронавируса, сообщил проект Covid Tracking.

Главный хирург США Джером Адамс заявил, что число госпитализаций растет, но уровень смертности при этом падает, благодаря более качественному уходу за пациентами. Согласно Covid Tracking Project, около 8,5 млн случаев коронавируса были зарегистрированы в США с начала пандемии. Ежедневное число новых заболевших в пятницу выросло на 6 тысяч по сравнению с предыдущим рекордом в 76,8 тыс., зарегистрированным 17 июля. За последнюю неделю в США заболели почти полмиллиона человек - это также своего рода рекорд с конца июля. Число людей, скончавшихся после заражения коронавирусом, также постоянно росло за последние шесть дней, однако оно до сих пор значительно ниже апрельского рекорда в 2 тысячи смертей за сутки.

Англия

В Англии, Уэльсе и Шотландии 90 станций очистки сточных вод начнут более активно тестировать содержимое канализации на следы коронавируса. Цель - создать систему раннего выявления вспышек коронавируса до их распространения.

Ранее в этом году ученые установили, что фрагменты генетического материала вируса могут быть обнаружены в человеческих испражнениях. Успешное испытание в Плимуте выявило кластер инфекций в этом районе, ученые в Шотландии также нашли следы вируса в образцах сточных вод из большинства исследуемых районов. Результаты согласовывались с районами, где были подтвержденные случаи Covid-19.

Франция

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в больницу заявил, ссылаясь на ученых, что вирус никуда не денется в лучшем случае до следующего лета. Он добавил, что пока рано говорить, придется ли Франции вводить полный или частичный локдаун.

На этой неделе комендантский час был введен в 38 регионах страны - мерой затронуты около 46 миллионов человек. Вступивший в силу в полночь комендантский час подразумевает, что в промежуток с 21:00 до 06:00 люди будут оставаться дома, а передвижения разрешены только для тех, кто едет на работу или с работы, или обращается за медпомощью. В противном случае штраф составит 135 евро.

Комендантский час будет ослаблен, когда число новых случаев снизится до 3-5 тысяч за сутки, заявил Макрон. Такой уровень заболеваемости был в конце августа.

Россия

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 16,5 тысяч случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. За сутки скончались 296 человек.

В Москве за сутки выявлено 4453 пациента с коронавирусом.

Испания

Испания на этой неделе стала первой европейской страной, в которой было зарегистрировано более миллиона случаев заболевания, однако в пятницу премьер-министр Педро Санчес заявил, что реальное число заболевших с начала пандемии, вероятно, превышает три миллиона. Двухнедельные ограничения в Мадриде должны закончиться в субботу. После этого в городе введут запрет на собрания в закрытых помещениях с полуночи до 6 утра. Посещаемость баров ограничат на 50%.

Чехия

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш потребовал от министра здравоохранения республики Романа Прымулы подать в отставку после того, как журналисты засняли его выходящим без маски из ресторана, который должен был быть закрыт.

Нидерланды

Нидерланды снова начали отправлять пациентов в больницы Германии, где лучше организована интенсивная терапия.

Напомним, власти европейских стран ужесточают карантинные меры в связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.