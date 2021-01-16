Коронавирус: в мире уже больше 2 млн умерших, Британия отправит всех прибывающих в карантин

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Число людей, умерших от коронавируса за время пандемии в мире, превысило 2 млн, для въезда в Британию понадобится предъявить негативный тест, а в одном из регионов Германии вводят обязательное ношение респираторов стандарта N95, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в мире с начала пандемии превысило 93,3 млн человек, умерли более 2 млн (2 000 905 - прим. ред.). В ряде стран, в частности европейских, ежедневное число умерших по-прежнему превышает 1000 человек.

Больницы бразильского города Манаус, столицы штата Амазонас, исчерпали запасы кислорода на фоне резкого скачка заболеваемости. В отделениях не осталось ни свободных коек, ни аппаратов ИВЛ, ни кислородных масок. Медики говорят, что просто не могут помочь новым пациентам, которых продолжают привозить.

Бразилия занимает третье место в мире по числу заболевших (8,3 млн) и второе - по числу умерших (207 тыс.) Недавно обнаруженный новый штамм коронавируса Sars-Cov-2, который уже назвали «бразильским», может подтолкнуть страну к полной катастрофе, опасаются врачи.

В пятницу вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 04:00 понедельника, 18 января, страна прекращает свободный въезд из всех стран мира, с которыми ранее существовали взаимные договоренности о пересечении границы без карантина. Это решение означает, что все без исключения прибывающие в страну должны будут еще перед выездом предъявить негативный тест на коронавирус, а после прибытия самоизолироваться на 10 дней или получить еще один отрицательный тест после пяти дней изоляции.

Джонсон объяснил, что новые ограничения призваны обеспечить «защиту от риска пока еще не обнаруженных штаммов коронавируса». Они будут действовать по меньшей мере до 15 февраля.

До этого Британия и ряд других стран временно ввели запрет на въезд пассажиров, прибывающих из Бразилии и Португалии. Это связано с появлением нового, более заразного «бразильского штамма», который на этой неделе выявили японские ученые.

Португалия является крупным транзитным хабом для путешествующих из стран Южной Америки. Въезд в Британию из 15 стран этого континента, включая Бразилию, Аргентину, Чили и Перу, был также временно запрещен.

В пятницу стало известно, что одна из разновидностей «бразильского штамма» (всего их два) уже обнаружена в Британии, сообщила профессор Уэнди Барклай из Института инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона. Впрочем эксперт уточнила, что в страну проник иной вариант, а не способный быстрее распространяться бразильский штамм, обнаруженный в Японии.

Характеристики «бразильского штамма» пока изучены не до конца, но уже известно, что он распространяется так же быстро и так же заразен, как и «британский вариант».

Главные опасения ученых заключаются в том, что по мере того, как у человечества повышается иммунитет к Sars-Cov-2, вирус будет искать новые формы, нацеленные на ослабление иммунного ответа организма человека. Именно такая мутация - E484K - обнаружена у «бразильской» разновидности вируса. При этом пока нет свидетельств, что новые штаммы более опасны для здоровья человека, или что вакцины не создают против них иммунитет.

«Бразильский штамм» был обнаружен японскими учеными в анализах четырех туристов из Бразилии в ходе рутинной проверки всех прибывающих в Японию.

Число заразившихся COVID-19 в Германии превысило 2 млн человек, еще 1 113 инфицированных умерли за прошедшие 24 часа. Канцлер Германии Ангела Меркель созывает ковид-саммит с главами 16 федеральных земель, на котором предложит ужесточить и без того строгий локдаун.

С понедельника Бавария вводит новые требования к медицинским маскам: обычные одноразовые признаны малоэффективными, и внутри помещений надо будет носить респираторы, соответствующие стандарту FFP2 (эти маски также называют N95). Ожидается, что подобная мера в ближайшее время распространится на всю страну.

В Португалии объявлен общенациональный локдаун, который продлится по меньшей мере до 30 января. Открытыми остаются школы, продуктовые магазины, ветеринарные клиники, пекарни, цветочные магазины и отели. При этом граждан просят не выходить из дома без уважительной причины.

Венгрия может стать первой европейской страной, одобрившей китайскую вакцину CoronaVac. Премьер-министр Виктор Орбан настаивает именно на ее применении и призывает фармарегуляторы страны поторопиться с принятием решения.

На горнолыжном курорте Китцбюэль в Австрии произошла вспышка COVID-19, причиной которой, как считает местное руководство, стали инструкторы из Британии. Теперь курорт из своего бюджета предлагает всему округу пройти тесты на коронавирус. В Китцбюэле, на знаменитой скоростной трассе «Штрайф», проходит один из этапов Кубка мира по горнолыжному спорту, но из-за вспышки заболевания его пришлось перенести в другой австрийский регион.

Испания констатирует резкий скачок заболеваемости после рождественских праздников. В настоящий момент в больницах страны с диагнозом COVID-19 находятся 19 тыс. пациентов, большинство из них поступили в начале января. При этом набирает обороты кампания по вакцинации, начавшаяся три недели назад. Накануне за один день прививки были сделаны почти 95 тыс. человек - это больше, чем за всю первую неделю вакцинации.

В Китае зафиксировано самое большое суточное число новых случаев заражения с 1 марта прошлого года - 144 заболевших (в марте их было 202). По сравнению со статистикой других стран эта цифра кажется небольшой, но китайские власти рассматривают ее как тревожный сигнал. Большинство заболевших проживает в провинции Хэбэй с 22-милионным населением, и инфекция может распространиться молниеносно.

Китайские ученые полагают, что скачок произошел из-за болеющих бессимптомно жителей сельской местности, и на самом деле число активных носителей вируса в Хэбэе гораздо выше.

Джо Байден, который вступит в должность президента США 20 января, хочет начать свой президентский срок с предоставления стране масштабного пакета экономической помощи в 1,9 трлн долларов. 400 млрд долларов при этом пойдут на оплату кампании по вакцинации и другие меры борьбы с эпидемией.