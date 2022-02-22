Коронавирус в мире: снижение заболеваемости в Европе и новые вспышки в Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мире за последнюю неделю количество заболевших коронавирусной инфекцией снизилось на 20%. Снижение заболеваемости отмечается 180 странах из 215, в том числе и в Казахстане. Вместе с тем продолжает расти число заболевших в 35 странах. О том, как развивается ситуация по КВИ в мире, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Заболеваемость COVID-19 снижается в большинстве стран

Количество заболевших коронавирусом снижается в странах, которые ранее занимали верхние строчки по распространению КВИ – Америка, Израиль, Армения, Чехия. В Великобритании заболеваемость снизилась на 23%, в Турции на 11%, в Австрии и России на 9%.

Специалисты ВОЗ связывают это с количеством вакцинированных. В некоторых странах действует обязательный закон о вакцинации. Например, в Австрии все жители в возрасте от 18 лет должны вакцинироваться. Закон вступил в силу 5 февраля. Нарушителям грозят большие штрафы – до 3 600 евро.

А в Италии трудящимся старше пятидесяти лет теперь, чтобы попасть на работу, приходится предъявлять так называемый супер-ковид-сертификат - документ о полной вакцинации или перенесенном заболевании. В противном случае, представителям этой возрастной группы грозит отстранение от работы и штраф в размере от 600 до 1 500 евро.

Другие европейские страны продолжают снимать ковидные ограничения.

Например, во Франции уже в марте не нужно будет носить маску в кафе, ресторанах и кино. При этом вакцинный паспорт по-прежнему будет требоваться.

Руководство Нидерландов также планирует снять практически все коронавирусные ограничения уже с 25 февраля. Действующими останутся только основные рекомендации – отказаться от рукопожатий, соблюдать основные правила гигиены, проветривать помещения.

С 18 февраля время закрытия кафе, баров и ресторанов, а также культурно-развлекательных учреждений будет изменено с 22:00 до 01:00, а еще через неделю все заведения смогут вернуться к обычному режиму работу, который был до пандемии.

Отменяют и санитарные пропуска, однако не исключается возобновление их использования в ситуациях, где они могут пригодиться. Они сохранятся для путешествий за границу. На крупных массовых мероприятиях начнет действовать система 1G, при которой допуск будет разрешаться только с негативным результатом теста на коронавирус.

Решение правительства связано с тем, что пандемия больше не создает большого давления на систему здравоохранения.

Однако ВОЗ призывает страны Восточной Европы сохранить антиковидные меры. За последние две недели число случаев коронавируса в регионе выросло вдвое. Также в ВОЗ отметили, что менее 40% лиц старше 60 лет в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Кыргызстане, Узбекистане и Украине прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

Вспышка заболеваемости в странах Азии

Заболеваемость растет и в странах азиатского региона. В таких странах, как Малайзия, она выросла в 1,4 раза, в Китае в 1,3 раза, в Таиланде в 1,2 раза.

На прошлой неделе антирекорды по суточному приросту заболевших были зафиксированы во Вьетнаме — до 47 200, в Сингапуре — до 24 836.

Также на прошлой неделе вспышка заболеваемости случилась в Гонконге. В данный момент система здравоохранения Гонконга перегружена, поскольку инфицированные пациенты проходят лечение вне переполненных больниц. Более 10 тысяч человек ожидают госпитализации, поскольку эксперты предупреждают, что число случаев заболевания может увеличиться до 28 000 в день.

Правительство признало, что изо всех сил пытается сдержать пятую волну инфекции, вызванную «омикроном». Однако, на общий карантин страна не пошла. Вместо этого, власти Гонконга намерены протестировать все местное население на COVID. Эту акцию намерены запустить в марте текущего года.

Казахстан – в «зеленой» зоне

Казахстан находится в «зеленой» зоне по КВИ. В «красной» только два региона – Алматы и СКО. В целом, эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.

«Ежесуточный прирост заболеваемости за последнюю неделю снизился до 1 200 случаев в сутки, что отразилось и на коэффициенте распространения инфекции, который составляет меньше 1 и равен 0,6», - сказала министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании Правительства.

Среднесуточный показатель заболеваемости снизился в 34 раза. Число лиц, получающих стационарное лечение, снизилось в 2,3 раза. На сегодня в организациях здравоохранения продолжают получать лечение более 30 тысяч пациентов. Из них 86% на амбулаторном уровне, 14% на стационарном. В тяжелом состоянии находятся 230 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 103 пациента, на аппарате ИВЛ – 85.

В мировом рейтинге на один млн населения за последний месяц Казахстан по заболеваемости улучшился на пять позиций и находится на 120 месте. По летальности так же улучшился показатель на шесть позиций и сейчас страна на 108 месте по смертности от инфекции.

«На сегодня первым компонентом привито 82,1% от подлежащего взрослого населения. Это 53,4% от общего населения республики», - сообщила Ажар Гиният.

Первую дозу вакцины получили 10 млн жителей страны.

Одним из самых действенных способов профилактики на сегодняшний день является ревакцинация. В текущем году отмечается рост ее темпов.

Напомним, вице-министр здравоохранения и главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова сообщила, что Казахстан достиг 53% коллективного иммунитета в ходе онлайн-лектория по вопросам смягчения ограничительных мер. Она также отметила, что ревакцинация важна не только для его создания, но и для его поддержания.

Отметим, на сегодняшний день бустерная вакцинация проводится в 99 странах мира. Всего в мире введено более 10 млрд доз вакцин против коронавируса как минимум в 197 странах мира. К слову, это крупнейшая программа вакцинации в истории, целью которой является дать дозы почти каждому взрослому во всем мире. В целом, Китай и Индия ввели наибольшее количество доз — более трех млрд и 1,7 млрд соответственно. США занимают третье место с более чем 540 млн.

Другие, более бедные страны полагаются на поставки от Covax, схемы, возглавляемой Gavi - Альянсом по вакцинам совместно с ВОЗ и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), которые пытаются обеспечить доступ всех людей в мире к вакцине против Covid.

Covax планировал поставить около двух млрд доз вакцины по всему миру к концу 2021 года, но понизил прогноз поставок из-за глобальных запретов на экспорт, производственных проблем и медленных процессов утверждения регулирующими органами. В настоящее время в рамках этой схемы было распространено более одного млрд вакцин.





Рабига Нурбай