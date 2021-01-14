Коронавирус в мире: скачок смертности в Британии и США, новая мутация в Бразилии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За минувшие сутки в США умерло самое большое число пациентов за все время пандемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

В США и Британии зафиксированы самые высокие показатели смертности за все время пандемии. Правительство Украины закупает китайскую вакцину и просит ЕС помочь с поставками препаратов, однако в самой Европе вакцинация пока идет довольно медленно. Тем временем американского актера Брюса Уиллиса выгнали из аптеки, поскольку он пришел туда без маски.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших коронавирусом во всем мире с начала пандемии превысило 91 млн человек, умерших насчитывается почти 2 млн.

В США за минувшие сутки снова побит рекорд смертности: во вторник от Covid-19 в стране умерли 4470 человек - самое большое число за все время пандемии.

Многие больницы переполнены, люди лежат в коридорах и педиатрических отделениях. Врачи работают без выходных. По словам многих медиков, это самый мрачный момент в их врачебной карьере.

В больницах многих стран мира не осталось свободных коек, снова ощущается нехватка аппаратов ИВЛ и обычных кислородных масок.

Массовая вакцинация началась в США еще в декабре, но ее ощутимых результатов следует ожидать лишь к весне, считают ученые. Пока медики готовятся к пику заражаемости, и не только Covid-19, но и всеми сезонными вирусами.

Накануне власти объявили, что отныне все прибывающие в США должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. США занимают первое место в мире по числу заболевших и умерших - 22,8 млн и 380,7 тыс. человек соответственно.

Канада также переживает вторую волну эпидемии. Правительство провинции Онтарио, самой густонаселенной и значимой в экономическом отношении, запретило жителям покидать дома без уважительной причины. Губернатор региона заявил, что система здравоохранения работает на пределе возможностей.

Рекордная смертность в Британии

Очередной печальный рекорд смертности побит и в Британии. За минувшие сутки в Соединенном Королевстве после заражения коронавирусом скончались 1564 человека. Эти данные включают в себя тех, кто скончался в течение 28 дней после диагностирования у них ковида. Это самое высокое суточное число за весь период пандемии.

Умершим было от 39 до 102 лет. У всех из них, кроме 46 человек, были сопутствующие проблемы со здоровьем.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон на брифинге в среду заявил, что правительство готово пойти на новые ограничения.

Тем временем правительство Шотландии, которое в целом более строго, чем английское, относилось к правилам локдауна, уже ввело у себя дополнительные меры.

Новые шотландские ограничения касаются в основном правил торговли. Сейчас как там, так и в Англии, купить товар не первой необходимости можно, предварительно заказав его в интернете, а потом забрав из магазина. Так делать запретят. Также кафе запретят впускать посетителей в помещение при торговле едой навынос.

«Бразильский вирус»: новая мутация - угроза иммунитету

Между тем японские ученые из Национального института инфекционных заболеваний обнаружили в анализах четырех туристов из Бразилии признаки новой разновидности коронавируса Sars-Cov-2.

По словам экспертов, вирус снова мутировал - причем несколько изменений вновь произошли на участке генома, отвечающем за форму шиповидного белка, при помощи которого вирусные частицы проникают в наши клетки.

Предварительный генетический анализ показал наличие в РНК привезенного из штата Амазонас вируса полтора десятка мутаций. По меньшей мере три из них встречались ученым и раньше - в том числе та, что печально известна под кодовым названием N501Y (замена аминокислоты аспарагин на тирозин в 501-й позиции спайк-белка).

Брюс Уиллис без маски

Голливудский актер Брюс Уиллис попал на первые страницы прессы Лос-Анджелеса после того, как его сфотографировали в одной из аптек города без маски.

Некоторые очевидцы утверждают, что он отказался ее надеть и сотрудники настоятельно попросили его уйти. Сам актер говорит, что решил выйти из аптеки сам, увидев, что посетители были явно недовольны отсутствием маски.